3 Horas BTT de Famalicão vão contar com a pedalada de meio milhar

Os grandes eventos desportivos estão de regresso a Vila Nova de Famalicão e o primeiro decorre já neste fim-de-semana pela mão da Associação Amigos do Pedal.



As “3 Horas BTT Famalicão/Louropel” realizam-se este sábado à noite e as inscrições já estão esgotadas com a participação de meio milhar de atletas.



Com um percurso em circuito de cerca de sete quilómetros, esta prova de resistência noturna, que é uma das mais credenciadas do calendário nacional do BTT, irá ter como cenário o perímetro urbano de Vila Nova de Famalicão, percorrendo ruas, parques e quintas à volta da cidade.



A solo ou em equipa, o desafio consiste em dar o maior número de voltas ao circuito nas três horas de duração da competição.



O início da prova está marcado para as 21h00 e terá como ponto de partida o Mosteiro de Santiago de Antas.



Recorde-se que esta é já a quarta edição das 3 Horas BTT Famalicão/Louropel, que voltam a contar com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. É uma das várias competições organizadas pela Associação Amigos do Pedal, tal como o Duatlo de Famalicão e as 24 horas BTT de Famalicão.



Mais informações no site do evento, em http://www.3horasbttfamalicao.com/.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

