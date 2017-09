Famalicão é município Amigo do Desporto

autor Redacção num. de artigos 33849

Vila Nova de Famalicão recebeu, na passada sexta-feira, o título de 'Município Amigo do Desporto 2017', uma distinção atribuída pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto e pela Cidade Social-plataforma on-line que visa reconhecer o modelo de intervenção no desenvolvimento desportivo e os resultados obtidos pelos municípios portugueses.



A entrega do galardão decorreu em S. João da Madeira, numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. O município fez-se representar pelo Chefe de Divisão do Desporto Rui Baptista.



O reconhecimento nacional ao município de Famalicão surge no seguimento de uma avaliação que incidiu em dez áreas de atuação, nomeadamente organização, planeamento desportivo e dimensão económica, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação.



“É um orgulho receber esta distinção a nível nacional e é um sinal de que o trabalho que temos desenvolvido em prol do desporto no concelho é notado e reconhecido”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, salientando a dinâmica que a autarquia tem criado nesta área.



Para além dos espaços de excelência para a prática desportiva existentes no concelho, como o Parque da Devesa e outros, a autarquia famalicense tem apostado na realização de programas desportivos transversais a todas as faixas etárias, com iniciativas como os “Mais e Melhores Anos&rdq uo; para os seniores, ou as Férias Desportivas e Recreativas para os mais novos. O Move-te, com aulas de ginástica gratuitas, o Famalicão em Forma com acompanhamento personalizado ou ainda a psicomotricidade infantil para as escolas são outros exemplos que contribuíram para a atribuição do prémio. A promoção do desporto adaptado, com a natação e o boccia mereceram também o reconhecimento nacional.



Segundo Paulo Cunha, “tem havido uma preocupação em criar espaços desportivos, mas também programas que incentivem a prática do exercício físico, enquanto sinónimo de bem-estar e de uma vida saudável, abrangendo crianças, jovens, adultos e seniores”.



A par destas iniciativas, a autarquia famalicense tem vindo a apostar no apoio à promoção de eventos desportivos, com o objetivo de potenciar o concelho ao nível do desporto, como são os casos da Meia Maratona, das 24 Horas BTT, ou ainda do Famalicão Dança que integra a Final da Taça de Portugal e da Taça Europa Latinas.



Outro dos parâmetros avaliados para a atribuição do galardão “Município Amigo do Desporto” são as parcerias existentes. E neste campo, “Famalicão orgulha-se do trabalho desenvolvido em parceria com as coletividades locais”, como afirma Paulo Cunha.



A Associação Portuguesa de Gestão de Desporto é uma organização sem fins lucrativos, que pretende contribuir e colaborar na criação de uma cultura de eficácia, qualidade e responsabilidade na gestão das organizações desportivas.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas