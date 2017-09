Instituto Nacional de Artes do Circo instala-se em Vila Nova de Famalicão

autor Redacção num. de artigos 33849

O Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC) inicia na próxima segunda-feira as suas actividades lectivas em Vila Nova de Famalicão, com uma turma de 30 alunos provenientes de vários países do mundo. O instituto que estava localizado na Maia mudou-se de malas e bagagens para o concelho famalicense, sedeando-se num dos pavilhões do Lago Discount.



“Ficamos sem espaço adequado para a continuação do curso”, explica Bruno Machado, coordenador e director do INAC, formado pela Chapitô e National Center For Circus Arts de Londres, salientando que em Famalicão encontraram o espaço ideal para se fixarem. “Temos um espaço único na Península Ibérica, com características perfeitas para desenvolver o projecto do circo, como, por exemplo, os nove metros de altura da sala” acrescenta.



Além disso “decidimos vir para Famalicão porque é um município que apoia a cultura e as artes”, sublinha o responsável.

A proposta para a atribuição de um apoio financeiro municipal de 15 mil euros para aquisição de diversos equipamentos e materiais foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo de Vila Nova de Famalicão. Entretanto, a autarquia está também a tratar da cedência do espaço.



Para o presidente da Câmara Mun icipal, Paulo Cunha, “faz todo o sentido que o município apoie o INAC, que é um instituto de dimensão internacional”. “Ficamos muito satisfeitos por perceber que o INAC optou pelo nosso concelho para concretizar o seu projecto e a nós compete-nos dar o conforto e dar-lhe o apoio necessário para que possa vingar aqui”, adiantou o autarca.



Paulo Cunha lembrou ainda que as artes circenses são “uma área cultural que se está a desenvolver muito no concelho” e apontou o exemplo da promoção do Festival Internacional Vaudeville Rendez Vous, que decorreu recentemente.

De resto, os alunos do INAC estrearam-se, este ano, na programação do festival com a apresentação de “Demudar” que alcançou grande sucesso.



Refira-se que o INAC inicia a sua actividade lectiva já no próximo dia 18, com uma turma de 30 alunos provenientes de países como a Inglaterra, França, Itália, Finlândia e outros, e 15 professores.

Para além da formação profissional na área do circo, o instituto contempla ainda a vertente de residência artística, recebendo companhia que já trabalham profissionalmente.

De acordo com Bruno Machado, o curso está, neste momento, em processo de homologação pela Federação de Escolas de Circo da Europa.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas