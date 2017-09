Verde Cool: Copo 1/2 exibe ementa multifacetada para agradar a todos os clientes

Com acesso pela Praça Velha da Sé e pela Rua Frei Caetano Brandão, o espaço Copo 1/2 - Restaurante & Bar é um dos locais onde se pode degustar o menú Verde Cool, por apenas três euros, até ao próximo dia 15 de Outubro.



Conservando a traça antiga de uma casa no centro histórico de Braga com mais de 500 anos, o espaço, dotado de três valências - restaurante, wine bar&tapas e cocktail e gin bar - tem conquistado cada vez mais o palato dos bracarenses e dos turistas, assim o refere Rui Ferreira, respectivamente o seu proprietário.



“Com estas três vertentes que disponibilizamos aos nossos clientes, oferecemos a possibilidade de frequentarem o nosso espaço seja para um almoço ou jantar, para uma tertúlia entre amigos ou simplesmente para passar um final de tarde ou de noite agradável”, notou o responsável.

E, de facto, o ambiente ‘cosy’ que o Copo 1/2 oferece agrada à clien tela, que ainda pode usufruir do serviço de esplanada durante este final de Verão.



“Temos o Bacalhau que todos apreciam, servimos uma carne fantástica, um arroz malandrinho excelente, pataniscas de bacalhau com arroz de feijão e grelos até a pratos mais elaborados como o foie gras, medalhão de boi ou camarão selvagem”, indicou Rui Ferreira, clarificando que “a melhor crítica vem sempre da parte do cliente quando experimenta a nossa ementa e o nosso serviço e volta de novo - o que nos deixa, obviamente, muito felizes”.



Os pratos como o Cabrito Assado no Forno ou o tradicional Pica-no-Chão são também servidos no Copo 1/2, mas é sempre necessária a marcação prévia.

O estabelecimento serve ainda diariamente um menú executivo, de segunda a sexta-feira, com tudo incluído, por apenas nove euros. Neste momento dá a conhecer um dos seus petiscos neste Verde Cool servido em 2017.

