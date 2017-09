Já arrancaram obras da Ecovia do Litoral Norte em Antas e Esposende

Já arrancaram os trabalhos de execução de três novos troços da Ecovia do Litoral Norte, que ligará Esposende a Caminha, numa extensão total de 73 quilómetros.



Estão, assim, em curso as empreitadas relativas ao percurso na margem esquerda do estuário do Rio Neiva, em Antas, à infraestrutura de valorização e visitação do Estuário do Rio Neiva - Ponte Pedonal e Ciclável, também em Antas, que ligará os concelhos de Esposende e Viana do Castelo, e o troço da Praia de Cepães - Praia de Suave Mar, intervenções que representam um investimento de aproximadamente 1,4 milhões de euros.



Já adjudicada e apenas a aguardar o visto do Tribunal de Contas está a obra de execução do troço Fão - Apúlia, cujo custo ascende a 1 milhão 160 mil euros, perspetivando-se também para breve o arranque do troço Rio de Moinhos - Cepães, em Marinhas, que rondará os 313 mil euros.



No que se refere ao concelho de Esposende, a Ecovia do Litoral já está executada nos troços da Zona Ribeirinha de Fão e da Marginal de Esposende, proporcionando o desfrute pedonável e ciclável destes circuitos, de singular beleza natural. No médio prazo será possível percorrer praticamente todo o litoral do concelho, através destes percursos.



A Ecovia do Litoral, que está a ser executada no âmbito do Programa Polis Litoral Norte, constituirá uma revolução no conceito de mobilidade suave e um importante ativo, contribuindo para a valorização do território concelhio, assinala o Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira, notando que este projeto se insere num amplo conjunto de intervenções de requalificação e valorização da orla costeira, que, só no concelho de Esposende, ascende a vários milhões de euros de investimento.



