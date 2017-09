Vila Verde: Festa do Caldo do Pote atrai a Sabariz visitantes de todo o país e do estrangeiro!

A Festa do Caldo do Pote é um fenómeno de popularidade que anualmente atrai milhares de visitantes a Sabariz (Vila Verde), que chegam de vários pontos do país para degustar os tradicionais caldos minhotos, confecionados com os produtos colhidos da terra pelas mãos dos agricultores locais, num pote de ferro colocado diretamente sobre o lume da fogueira de lenha.



Este ano, a iniciativa volta a receber a visita de uma comitiva estrangeira, já que os famosos caldos minhotos conquistaram uma forte legião de fãs em Dusseldorf (Alemanha). O evento terá lugar no próximo sábado, 16 de setembro. A abertura das portas está marcada para as 17h00, meia hora mais tarde começam a ser servidas as pataniscas e às 19h30 em ponto começam a sair os primeiros caldos.



As pataniscas são feitas na hora durante toda a tarde e também pela noite dentro, acompanhadas pelo vinho regional e com muita alegria à mistura, uma vez que estarão no recinto três grupos de música popular para animar a festa. São vários os atrativos que justificam uma visita a Sabariz. No entanto, não há volta a dar, porque as grandes estrelas festa são mesmo as 26 variedades de caldo com que a organização vai brindar os visitantes. A forte afluência popular nos últimos anos obrigou a um reforço de meios e este ano temos potes com capacidade de 100 litros. No total, perspetiva-se um consumo na ordem dos 1500 litros de caldo durante o evento.



O excelente ambiente de convívio e confraternização que se vive no recinto assume-se como um dos predicados da Festa do Caldo do Pote, um evento que já extravasou as fronteiras do país e conquistou adeptos fora de portas. Tudo começou no final de 2015, quando a iniciativa foi replicada na Alemanha por um grupo de emigrantes locais com o apoio de uma comitiva lusitana, que saiu de Sabariz rumo a terras bávaras para ajudar na organização da primeira Festa do Caldo do Pote da Alemanha.



A Festa do Caldo do Pote resulta de uma organização conjunta entre a Junta de Freguesia de Sabariz e a Associação Popular de Sabariz, inserida na programação turístico-cultural Na Rota das Colheitas, do Município de Vila Verde, que de agosto a novembro se desdobra em mais de 30 iniciativas de promoção da cultura popular e de divulgação das raízes da tradição minhota.



