Câmara Municipal e Plural Entertainment assinaram protocolo para realização de novela

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Plural Entertainment assinaram o protocolo de colaboração para formalizar as gravações da nova novela da TVI, que está a ser gravada em Viana do Castelo. Ontem, no dia de gravações do genérico da novela, os principais responsáveis da Plural assinaram com o autarca o documento, tendo José Maria Costa aproveitado a ocasião para anunciar a criação de uma Film Comission no concelho.



A nova aposta da TVI, a novela “A Herdeira” está a ser gravada em Viana do Castelo, Galiza e México, é feita por uma empresa creditada no mercado da produção de artes cénicas bem como de produtos televisivos destinados a uma audiência generalista e nacional, designadamente para o canal de televisão TVI, onde lidera audiências com produções nacionais de telenovelas. A Plural está a efetuar as gravações e a rodar muitos dos episódios em Viana do Castelo e, ontem, o autarca sublinhou a importância do retorno social, turístico e promocional deste tipo de produto, a ter repercussões diretas para a economia e para a auto-estima dos vianenses.



Durante a cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração, José Maria Costa anunciou a criação, em 2018, de uma Film Comission com o objetivo de promover a realização deste tipo de iniciativas e dada a procura de Viana do Castelo para cenário de filmes, documentários e telenovelas. De lembrar que, nos últimos anos, a cidade e o concelho foram cenários de filmes como o “Assalto ao Santa Maria”, “O Cônsul de Bordéus”, “Sentido da Vida”, “9 Dedos” e “As mil e uma noites”.



Agora, está a ser palco das gravações da novela “A Herdeira”, que retrata a história de uma rapariga criada por comunidades ciganas mas que, na verdade, é herdeira de um grande império. A mulher que lhe roubou no passado vê agora o seu futuro ameaçado. O regresso da herdeira desencadeia lutas de poder e de afetos e um amor à prova de tudo. Do elenco fazem parte nomes como Jéssica Athayde, Pedro Lamares, Rita Pereira, Pedro Barroso, Kelly Bailey, Lourenço Ortigão, Lia Gama, Júlia Palha, Leonardo Marques, Vítor Hugo, José Wallenstein, Julie Sergeant, Gandy Ferreira, Melânia Gomes, Paulo Pires, Mafalda Marafusta, Helena Costa, Pedro Hossi, Rita Ribeiro, Zeca Medeiros, Joaquim Horta, Sofia Ribeiro, Rodrigo Trindade, Isabela Valadeiro, Gonçalo Diniz, Pedro Granger, Carolina Frias, Filipe Vargas, Maya Booth, Madalena Almeida, Alexandre Jorge, Sofia Baessa, Marisa Cruz, Ricardo Trêpa, Matilde Breyner, Alexandra Lencastre, Vitor Hugo e Daniela Melchior.



