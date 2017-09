Famalicão entra com o pé direito no primeiro dia de aulas

“Um grande alívio”. É assim que Carla Araújo, presidente da Associação de Pais da EB 2,3 Dr. Nuno Simões, se refere à gratuitidade dos manuais escolares em Vila Nova de Famalicão que, este ano, se estendeu pela primeira vez ao 2.º ciclo.



A entrega simbólica das fichas de apoio a todo o universo do 1.º ciclo e dos manuais escolares aos alunos do 5.º e 6.º ano do Ensino Básico foi assinalada esta quarta-feira, 13 de setembro, pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, e pelo vereador da Educação da autarquia, Leonel Rocha, que aproveitaram este primeiro dia de aulas para verificar no terreno que tudo estava preparado no concelho para receber os alunos no arranque do ano letivo.



A responsável pela Associação de Pais reconhece que a oferta dos livros por parte da autarquia “significa muito nos orçamentos das famílias famalicenses, sobretudo nas que têm mais do que um filho a estudar”, libertando assim verbas para outras necessidades das crianças, como por exemplo, a frequência em atividades extracurriculares.



Ao todo, serão beneficiados com esta medida 7 500 alunos (5 000 do 1.º ciclo e 2 500 do 2.º ciclo) num investimento total de 410 mil euros. Isto significa que em Famalicão uma família com um filho no 1.ª ciclo e outro no 2.º ciclo vai poupar perto de 150 euros com a aquisição dos livros escolares.



Paulo Cunha considera que este “é um esforço mais do que justificado por parte da autarquia, uma vez que é essencial para assegurar condições de igualdade para todas as crianças de Famalicão ao nível do processo educativo, o que é determinante para o seu futuro”.



O autarca salientou a importância desta medida, mas recordou um conjunto de outros apoios municipais à educação, ao nível, por exemplo, da ação social, transportes e refeições escolares, que juntamente com os apoios pedagógicos promovidos pela Rede Escolar concelhia formam um bolo maior, “todo ele importante para que hoje assistamos em Vila Nova de Famalicão a uma verdadeira democratização do ensino”.



Recorde-se que, no ano letivo 2002/2003, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão foi pioneira na atribuição gratuita dos manuais escolares a todas as crianças do 1.º ciclo do concelho. Entretanto, e com a decisão do atual governo de Portugal de oferecer, já a partir deste ano letivo, os manuais a todo o 1.º ciclo, a autarquia famalicense foi mais longe e avançou este ano com a gratuitidade dos livros para o segundo ciclo, ou seja, para o 5.º e 6.º ano, e continuou com a oferta das fichas de apoio para o 1.º ciclo.



Para além desta importante medida, a Câmara Municipal de Famalicão apoia também as famílias do concelho através de uma forte aposta na ação social escolar com, por exemplo, a oferta de material escolar aos alunos com os escalões A e B do 1.º ciclo, o que significa um investimento de 16 euros por aluno do Escalão A e 8 euros por aluno do Escalão B; a oferta de transporte escolar para os alunos do 2.º e 3.º ciclo e comparticipação de 50% para os alunos do Secundário; a comparticipação das refeições escolares e oferta da fruta; a inclusão de um quarto escalão social, entre outras medidas.



“São apoios essenciais para as famílias e, inclusivamente, para as escolas, uma vez que promovem a igualdade das crianças dentro da escola o que é relevante para o processo ensino/aprendizagem”, disse a diretora do Agrupamento de Escolas, Helena Pereira.



