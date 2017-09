IV Festival Gastronómico da Vitela Assada à Moda de Fafe com programa o fim-de-semana todo

É já este fim de semana que Fafe recebe o maior festival de Vitela Assada do país. De 15 a 17 de Setembro, a Praça das Comunidades é palco do quarta edição do Festival Gastronómico da Vitela Assada à Moda de Fafe.



Durante três dias, vários restaurantes do concelho vão confeccionar, em forno de lenha, a sua melhor vitela assada, acompanhada do já tradicional vinho verde, finalizada com o típico pão de ló e os saborosos doces de gema.



A animação e boa disposição estão também garantidas, com a actuação de grupos musicais, jogos tradicionais e algumas surpresas.



Na sexta-feira, dia 15, o Festival é inaugurado, às 18h00. A noite é dedicada ao Fado, com os artistas fafenses Sandrina Ribeiro, José Carlos Moreira, Rodrigo Sousa e Palmira Ramada.



Na noite de Sábado, o Festival vai ser palco do concerto da Banda Filarmónica de Revelhe.



No último dia do certame, a animação continua, com música popular e a actuação de Grupos Locais de Música Tradicional Portuguesa.



Durante os três dias do Festival, o público poderá também visitar, na Praça das Comunidades, uma exposição de carros, estando, também aqui, garantida a animação com vários divertimentos para os mais novos.



O festival gastronómico vai contemplar a inda a mostra e venda de produtos regionais, que vão desde os deliciosos doces, ao maravilhoso artesanato, passando pelas compotas e os vinhos da região, com a presença de 15 expositores do concelho.



Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe, reconhece o sucesso das edições passadas do Festival e espera que também este ano a qualidade se mantenha.



“A vitela assada é a jóia da gastronomia fafense e este festival, que vai já na sua quarta edição, é o reafirmar da vontade em promover a gastronomia do concelho como elemento turístico de excelência.



Para além dos restaurantes que vão confeccionar o prato típico, contaremos também com a presença de 15 expositores para uma mostra de produtos tradicionais do concelho.



Também este ano, pensámos num programa diversificado, abrangente e que possa agradar a todos. Queremos criar um ambiente de boa disposição e animação, enquanto se saboreia a nossa deliciosa vitela!”

Recorde-se que o Festival inaugura sexta-feira, às 18h00, com abertura ao público das 19h00 às 24h00. No Sábado, o horário é das 12h00 às 24h00 e no Domingo, abre às 12h00 e encerra às 18h00. Durante a tarde, entre as 16h00 e as 18h00, serão servidos petiscos da região.



*** Nota da C.M. de Fafe ***

