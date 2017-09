Alunos recebidos em festa na EB1 de Nogueira

Foi ao som do hino da escola, cantado pelos mais velhos, e em ambiente de festa, que os alunos do 1.º ano foram ontem recebidos na Escola Básica do 1.º ciclo (EB1) de Nogueira, concelho de Braga, para o arranque de mais um ano lectivo.

Os pais e encarregados de educação também puderam acompanhar os primeiros momentos na escola. “A recepção das crianças é sempre uma festa” assume a coordenadora da EB1 de Nogueira, Ana Maria Lopes, que realça o objectivo de que “as crianças se sintam felizes, aliado a um saber bem alicerçado”.



E se todos os alunos são importantes, “há um especial cuidado com a integração dos que chegam à escola pela primeira vez” refere Ana Maria Lopes, explicando que houve já um primeiro contacto com o estabelecimento e com os professores, em Junho, com uma visita que abrangeu as crianças do jardim de infância ligado à escola, do Jardim de Infância do Monte e do jardim de infância do Centro Social da Paróquia de Nogueira, de onde provém a maioria dos alunos.



Este ano, a EB1 de Nogueira retomou o apadrinhamento em que os alunos do 2.º ano apoiam os do 1.º. Além da troca de lembranças, os alunos mais ‘velhos’ encaminham os novos colegas no recreio e na exploração do recinto escolar e promovem o conhecimento dos professores e dos funcionários. “Uma experiência que tem sido muito positiva” e que se estende às crianças que frequentam o ATL do Centro Social da Paróquia e que os colegas encaminham, nos primeiros dias do ano lectivo, para o autocarro, garante a coordenadora do estabelecimento.



A EB1/JI de Nogueira, a segunda maior do concelho, acolhe, no total, 262 alunos e não tem capacidade para mais. “É uma escola com muita procura e não conseguimos acolher todas as crianças que cá se matriculam” aponta Ana Maria Lopes, que confirma que a procura tem crescido. Este ano, a EB1 tem menos uma turma, por opção da direcção do Agrupamento, e inclui duas turmas mistas.



No que toca a instalações, a expectativa é que a EB1 de Nogueira venha a ser alvo de obras de fundo. Mesmo assim, tem havido pequenas intervenções, refere a coordenadora.

O que falta em instalações, sobra em “calor humano, afectividade e dedicação” garante Ana Maria Lopes que destaca a qualidade do corpo docente e dos assistentes operacionais, que contribuem para “um bom ambiente de aprendizagem” que abre caminho a “alunos nem preparados e com os alicerces bem fundamentados”.

A coordenadora realça ainda a boa colaboração com a Associação de Pais, “sempre disponíveis” e as inúmeras actividades desenvolvidas ao longo do ano para complementar as aprendizagens.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas