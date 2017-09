Verde Cool: Engenho no Copo - Garrafeira & Wine Bar dá a provar a famosa poncha madeirense

É um cantinho aprazível, acolhedor e cheio de novidades que à primeira vista passa ao lado, mas que surpreende quem entra. O Engenho no Copo - Garrafeira & Wine Bar, em plena Rua de S. Marcos, abriu portas ao público há meio ano e depressa conquistou bracarenses e turistas.

É neste cantinho distinto, decorado à entrada com um antigo alambique - e que integra também o roteiro Verde Cool, em que o cliente degusta um petisco e um bom copo de vinho verde por apenas três euros até ao próximo mês de Outubro - que se pode apreciar também a conhecida poncha tipicamente madeirense, executada claro está, com a respectiva aguardente de cana de açúcar.



O projecto pertence ao jovem empresário Eduardo Silva, que, depois de uma visita à Madeira decidiu apostar na distribuição da famosa aguardente de cana de açúcar. “Este projecto começou precisamente com a distribuição, mas meio ano depois a apost ou passou pela abertura deste espaço no sentido de ser uma grande garrafeira acessível a todos”, explicou o empresário, indicando que neste momento tem já uma proposta para abrir um franshising da casa no Porto.

O espaço Engenho no Copo é um longo corredor requintado e elegante, que ostenta uma enorme garrafeira ao percorrer-se uma sala interior, que dá acesso a um espaço exterior que ostenta, dizem, uma parede da muralha de Bracara Augusta.



“Para além da nossa vasta garrafeira, este é um espaço onde se pode degustar um excelente vinho e uma das nossas tábuas de queijos ou de enchidos ou mesmo o típico Bolo de Caco da Madeira”, indicou Eduardo Silva.

Mesmo por cima do Engenho no Copo, há o In Look - Alojamento Local para pernoitar na cidade por 45 euros/pessoa. “São três pisos com cinco apartamentos - dois T1 e três T0 que já estão a ter muita afluência”.

