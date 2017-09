Ponte da Barca investe mais de um milhão no parque escolar

As escolas do ensino básico e secundário de Ponte da Barca estão a ser todas requalificadas. O projecto da Câmara Municipal prevê um investimento que ultrapassa um milhão de euros.

O presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, Vassalo Abreu, lembra que este financiamento, aprovado em 2009 “ficou a marinar” com o governo PSD e só agora, com o governo PS, foi possível avançar efectivamente com o projecto.



O autarca barquense reforça que “foi ainda durante o governo PSD que o agrupamento de escolas se debateu muito com falta de pessoal não docente porque o Ministério da Educação insistia que os dois polos que integram o agrupamento constituem uma só escola. A situação só ficou resolvida com o governo de António Costa. Até lá, foi a Câmara que supriu a falta de funcionários com a contratação de tarefeiros”, sustentou Vassalo Abreu.



Esta requalificação no parque escolar barquense assenta essencialmente, intervenções ao nível das coberturas para a substituição de fibrocimento e da garantia de estanquidade dos edifícios, prevendo ainda intervenções ao nível das fachadas dos imóveis com o propósito de melhorar as condições de conforto térmico, promover a reparação de elementos degradados e a conservação g eral dos imóveis.



No que respeita ao estabelecimento de ensino da escola básica, está prevista a beneficiação do espaço exterior do equipamento escolar, tendo em consideração que o mesmo apresenta um espaço de logradouro diminuto e a carecer de tratamento, sobretudo para o desporto.

Ainda na educação, a autarquia barquense garante transportes a todos os alunos do 1.º ciclo, do básico e pré-escolar do concelho, o que implica um investimento de mais de 343 mil euros só para transportes escolares.



No total são 615 os alunos que beneficiam de transporte da sua residência até à escola durante o período escolar, já que a autarquia procura garantir a todos o acesso à educação, independentemente do local onde habitam ou da sua situação sócio - económica, procurando encontrar soluções, ao longo dos anos letivos, para assegurar o transporte dos alunos do Município de Ponte da Barca, ultrapassando assim muitas vezes aquilo que a lei e as verbas atribuídas a obrigam.



A câmara investe mais de 90 mil euros por ano nas refeições fornecidas aos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo de ensino básico, e mantém o apoio de mais de 8 mil euros para o Projecto de Ensino Livre da Música aos alunos do 5.º e 6.º anos de escolaridade.

