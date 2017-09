Agrupamento de Escolas de Maximinos deu as boas-vindas aos alunos

“Sejam muito bem-vindos à nossa escola. Estamos cá para vos ajudar a construir o vosso futuro e a serem pessoas responsáveis, com valores e bons cidadãos”. António Pereira, director do Agrupamento de Escolas de Maximinos, deu ontem as boas-vindas aos alunos das suas escolas, dando assim início ao novo ano lectivo.



Na recepção das novas turmas, que acontece sempre na cantina da Escola Secundária de Máximinos, o director do agrupamento e os respectivos directores de turma acompanharam os primeiros conselhos e ditaram as primeiras regras aos alunos que este ano vão frequentar o estabelecimento de ensino - uma medida estendida a todas as escolas do agrupamento.

“As nossas expectativas - da escola, dos professores, dos funcionários, dos pais e claro dos alunos - são o mais elevadas possíveis e é assim que nós começamos todos os anos”, confessou António Pereira.



“Temos bons motivos para começar com as expectativas bem altas porque o trabalho que temos vindo a desenvolver nas escolas do agrupamento ao longo dos anos permite-nos pensar assim sobretudo pela qualidade do trabalho que se desenvolve, pelos resultados que vamos tendo e pela dedicação do corpo docente e não docente e pelo empenho que sabemos que os pais têm”.



Nos cons elhos que deixou aos alunos, o director do Agrupamento de Escolas de Maximinos voltou a frisar que “sem trabalho não conseguimos alcançar nada” e que “o trabalho exige esforço e dedicação, mas também capacidade de abertura de espírito para que consigamos alcançar os objectivos que pretendemos e esse trabalho passa também pelo respeito que temos que ter por nós próprios e pelos outros”.



Numa das direcções de turma que o Correio do Minho acompanhou, a professora Célia Sousa dava informações mais específicas aos alunos para que tudo corra da melhor forma.

“Nós privilegiamos a proximidade com os pais e alunos a fim de garantirmos um acompanhamento mais personalizado, sabendo de antemão que o nosso projecto educativo assenta em estratégias para motivar para o sucesso”, frisou a docente de francês.



O grupo de alunas Carolina Almeida, Clara Duarte, Emília Rocha e Beatriz Ferreira mostravam-se hiper contentes, pois na Secundária de Máximinos vão ter a oportunidade de dar continuidade à dança.

Gabriel Brandão e Matilde Teixeira mostram-se entusiasmados, por poderem ali estudar música, um na viola de arco e outro no violino. “É muito bom continuarmos os nossos estudos musicais, sobretudo porque o podemos fazer na nossa escola”.

