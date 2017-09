Braga e Shenyang criam fundações para ´parceria frutuosa´

Uma delegação liderada pelo Vice-Presidente do Comité Popular Municipal de Shenyang, Nie Honsheng, reuniu-se esta tarde no Salão Nobre do Theatro Circo com uma comitiva de Braga para discutir o aprofundamento de relações entre as duas cidades e apontar já áreas específicas para estabelecimento de relações bilaterais. Firmino Marques, que encabeçou a comitiva municipal, referiu que “estão criadas as fundações para estabelecermos uma parceria frutuosa com Shenyang, com vantagens para ambas as cidades”.



Os destaques desta reunião foram o turismo, as trocas comerciais e investimento chinês, o ensino e o desporto, com particular interesse de Shenyang em “beber” da experiência do Sporting Clube de Braga. No sentido de apresentar da melhor forma as diferentes valências do nosso concelho, estiveram também presentes nesta reunião, o Presidente da InvestBraga, Carlos Oliveira, a Pró-reitora da Universidade do Minho, Carla Martins, o Secretário-Geral da ACB, Rui Marques, o Vice-presidente da AIMinho, Francisco Marques e ainda os representantes do Sporting Clube de Braga, Daniela Pereira e Rui Santos.



Nie Honsheng começou por referir que tinha um mandato muito claro por parte do Presidente do Município chinês, que está a preparar uma visita a Portugal ainda este ano, para iniciar contactos com vista a criar relações de cooperação em áreas muito específicas. “Sendo Portugal o quinto destino estrangeiro de investimento chinês, temos muito interesse em aumentar estes números e criar novas relações comerciais, captando o vosso know-how, a vossa tecnologia e conhecimento”. Carlos Oliveira, que apresentou o trabalho desenvolvido pela InvestBraga nas diferente s valências, apontou direcções muito específicas e ficou acordado que irá ser fornecido muito em breve a Shenyang um dossiê completo de possíveis áreas de investimento e cooperação económica.



O responsável de Shenyang referiu ainda que há interesse da China em aumentar o número de ligações directas entre os dois países, fazendo com que os fluxos turísticos cresçam ainda mais. “Estamos impressionados com Braga e o seu potencial turístico, pelo que pensamos que é importante cooperar nesta área e dar a conhecer os nossos territórios aos nossos habitantes”, referiu o líder da comitiva chinesa, que transmitiu ainda uma mensagem do Reitor da Universidade de Shenyang: “Desejam colaborar activamente com a Universidade do Minho em dois domínios: ciência e línguas”, repto este que foi aceite por Carla Martins, que apresentou a Universidade do Minho e todo o potencial de colaboração com a China. A aposta no futebol, uma realidade cada vez mais presente na China, é outra das potenciais colaborações, pois os responsáveis de Shenyang ficaram impressionados com as potencialidades que o Sporting Clube de Braga apresenta.



Depois de iniciados contactos no passado mês de Março com Shenyang, esta visita insere-se na preparação de um acordo de geminação entre as duas cidades e que será o primeiro de Braga com uma cidade asiática. Shenyang é a capital e maior cidade da província de Liaonin com cerca de 8 milhões de habitantes. É uma cidade emergente, com uma forte aposta nos sectores da tecnologia, comércio e turismo. Com mais de dois mil anos de história, Shenyang é um importante centro cultural e universitário desta região chinesa.



*** Nota da C.M. de Braga ***

