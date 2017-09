Vila Verde vai ter um dos melhores parques escolares do País

Estão em fase de conclusão os processos de requalificação da EB 2-3 de Prado e Vila Verde. As obras iniciam-se ainda durante o corrente ano lectivo. No âmbito de uma visita realizada à Escola EB 2,3 de Prado, António Vilela, candidato pelo PSD à Câmara de Vila Verde, apontou como sendo «de enorme importância» a requalificação dos dois estabelecimentos de ensino, a EB 2,3 de Vila Verde e EB 2,3 de Prado.



António Vilela explicitou que «os custos caberão na sua maioria à Câmara Municipal», tendo em conta «o esforço extraordinário» que está a ser feito, em virtude de conceder às crianças e jovens do concelho «todas as condições necessárias para a sua formação, representando uma enorme mais-valia para as gerações de hoje e de amanhã.»



«É uma intervenção profunda, com o intuito de dotar estes estabelecimentos de condições de ensino à altura dos desafios de uma educação moderna e inovadora», referiu o candidato, face às exiguidades observadas.

Tendo em conta o trabalho realizado até então, o candidato não esquece que é necessário «tirar partido das coisas boas que já existem», enaltecendo o bom trabalho que tem sido realizado nesta área.



Focado essencialmente na escola EB 2,3 de Prado, na qual esteve presente, o candidato refere que «o investimento rondará aproximadamente1,3 milhões de euros para este estabelecimento.»



INVESTIMENTO SUPERIOR A 2,5 MILHÕES



O investimento global, superior a 2 milhões e meio de euros (cerc a de 1 milhão e trezentos mil euros em cada um dos estabelecimentos escolares), que era da exclusiva responsabilidade do Ministério da Educação, apenas vai ser possível em virtude do esforço suplementar da Câmara Municipal de Vila Verde para continuar a pugnar para que todas as crianças e jovens de Vila Verde tenham acesso a uma educação de excelência.



Porque as instalações destas duas escolas se encontram já obsoletas e com preocupantes sinais de degradação, a Câmara Municipal que, desde sempre, colocou a educação entre os pilares estruturantes do desenvolvimento sustentado do concelho, vai promover a realização de uma intervenção profunda suscetível de conceder todas as condições físicas para que nestes estabelecimentos se continue a ministrar um ensino à altura dos desafios de uma educação moderna e inovadora.



Os projetos a executar nos dois estabelecimentos de ensino visam introduzir melhorias objetivas nos edifícios, ao nível do seu funcionamento, da qualidade do seu espaço físico e do aumento da sua eficiência energética, consubstanciando-se na atualização do conjunto edificado às novas exigências regulamentares de acessibilidades, segurança contra incêndios, conforto térmico, acústico e condições higiénico-sanitárias.



À margem, António Vilela sublinhou o arranque «exemplar» de mais um ano escolar, «graças à acção dinâmica da tutela, dos Agrupamentos, Associações de Pais e demais agentes educativos»



