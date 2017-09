Viana do Castelo: Executivo Municipal recebeu Inês Diegues, Rainha das Vindimas de Portugal 2017

O Presidente da Câmara Municipal e a Vereadora da Cultura receberam Inês Diegues, a vianense que acaba de se sagrar Rainha das Vindimas de Portugal 2017. A jovem candidata que representou Viana do Castelo na nona edição do concurso nacional, foi eleita a 9 de setembro no Centro de Artes de Águeda.



Em Águeda, e numa iniciativa da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), apresentaram-se a concurso 16 jovens candidatas ao título de Rainha das Vindimas de Portugal.

Tendo como presidente do júri Frederico Falc ão, presidente do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), a nova Rainha das Vindimas recebeu como prémio uma viagem a Madalena do Pico - Cidade do Vinho 2017, oferecida pelo município açoriano e, durante o próximo ano, Inês Costa Diegues vai participar em muitos dos eventos ligados ao vinho e, sobretudo, nas principais iniciativas da AMPV.



Inês Diegues foi recebida na Câmara Municipal depois da eleição, simbolizando o orgulho de Viana do Castelo na jovem natural de Barroselas.



*** Nota da C.M. de Viana do Castelo ***

