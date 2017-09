Vila Verde: Velocidade e adrenalina na VII Corrida de Carrinhos de Rolamentos e Rodas de Lanhas

As ‘máquinas’ estão prestes a regressar ao asfalto numa prova que já conquistou os amantes da velocidade e da adrenalina. A VII Corrida de Carrinhos de Rolamentos e Rodas de Lanhas vai levar os participantes pelas ruas ingremes da freguesia, num espetáculo eletrizante que atrai anualmente mais de meia centena de pilotos e centenas de espectadores. ‘Nuestros hermanos’ são presença habitual na competição e chegam maioritariamente da Galiza para colocarem os seus veículos à prova na pista de Lanhas. O evento está marcado para o próximo domingo, 17 de setembro, a partir das 15h00.



A iniciativa é organizada pela Junta de Freguesia de Lanhas e insere-se na programação turístico-cultural Na Rota das Colheitas, do Município de Vila Verde, que de agosto a novembro se desdobra em 35 iniciativas de promoção do mundo rural e da tradição minhota. Uma viagem no tempo à descoberta da cultura popular da região, que desta feita nos levou à infância dos nossos pais e avós. Na altura, a escassez de recursos financeiros era, regra geral, superada com muita criatividade e engenho. E foi assim que surgiram os carrinhos de rolamentos.



Meia dúzia de tábuas, quatro ro lamentos, um volante, cordas na direção e pouco mais. Uma prática eco sustentável, que se baseia no reaproveitamento de materiais e que resultava em largas horas de diversão, adrenalina e despiques a ‘alta velocidade’. Hoje, os carros são mais sofisticados, mas, em muitos dos casos, continuam a ser construídos pelos próprios condutores, que destemidamente os manobram pelas ruas íngremes da pista, atingindo velocidades espantosas.



A própria decoração dos veículos não é deixada ao acaso. Os participantes personalizam os carros de forma criativa e divertida, o que vem enriquecer a prova ao divertir e animar a plateia. De acordo com o presidente da Junta de Freguesia de Lanhas, Bruno Eiras, a autarquia lanhense começou a organizar a Corrida de Carrinhos de Rolamentos e Rodas com o intuito de proporcionar a locais e visitantes um momento diferente de entretenimento, diversão e convívio. Nos últimos anos, a afluência aumentou e a prova tem contribuído de forma cada vez mais categórica para a divulgação da freguesia de Lanhas e do concelho de Vila Verde e, por conseguinte, para a promoção e valorização do território.



*** Nota da Rota das Colheitas de Vila Verde ***

