Vila Verde: Empresa vai instalar-se em Coucieiro e prevê atingir cerca de 400 postos de trabalho

autor Redacção num. de artigos 33869

A Portaluxe, marca lançada pela empresa Porta XXI SA, ligada à área das portas de segurança, serralharia e derivados, vai instalar-se na zona empresarial de Coucieiro, principal porta de entrada e saída do Vale do Homem no concelho de Vila Verde.



A empresa procederá à sua instalação numa parcela de terreno com mais de 50.00,00 m2, onde vai proceder à construção de um pavilhão.



A empresa já iniciou as desmatações do local e prevê, até final do presente ano, dar inicio os trabalhos de construção civil onde se vai instalar.



Com uma forte dinâmica de iniciativas de promoção da economia local e de fomento da atividade turística, o Município de Vila Verde está também a apostar em medidas concretas que ajudem a captar novos projetos empresariais.

O processo de modernização administrativa que simplifica a vida dos investidores e dos agentes económicos em geral, as isenções e outros incentivos fiscais, o investimento na repavimentação e requalificação dos acessos às zonas de acolhimento empresarial, a execução de um ambicioso plano de obras públicas destinadas a melhorar as condições de v ida da população e a própria consolidação de uma imagem de modernidade e de município inovador e empreendedor avultam entre as políticas de alavancagem do desenvolvimento local em curso.



O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, sustenta que “o município de Vila Verde privilegia uma estratégia de permanente interação com o setor empresarial, auscultando as necessidades, tomando conhecimento dos projetos e dos objetivos dos potenciais investidores, no sentido de continuar a implementar políticas e medidas concretas, no terreno, que vão de encontro às aspirações dos mesmos e que propiciem o avanço de novos empreendimentos geradores de riqueza e de emprego para os Vilaverdenses.”



“Felizmente para Vila Verde e para os Vilaverdenses, este ambiente favorável ao investimento empresarial está a ajudar a estimular o crescimento de empresas que já se encontram no território concelhio e a captar novos projetos que catalisam a economia local e criam postos de trabalho”, aduz o líder da Câmara Municipal de Vila Verde.



*** Nota da C.M. de Vila Verde ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas