Braga passa a contar com equipa de Sapadores Florestais permanente

Braga vai passar a contar com uma equipa permanente de Bombeiros Sapadores Florestais. Uma medida há muito ansiada pelo Município com o intuito de diminuir o risco de incêndios e contribuir para a valorização do património florestal do Concelho.



Trata-se de ‘um momento histórico’ para Braga, resultante de um protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e a Associação Florestal do Cávado (AFC), para a constituição de uma equipa composta por cinco elementos, auxiliados por uma viatura todo-o-terreno totalmente equipada.



“Esta é uma medida fundamental para garantirmos boas condições de prevenção. A partir de agora, passamos a contar com uma equipa em permanência e a ter os meios para que esse trabalho de prevenção possa ser mais abrangente em termos territoriais e com resultados mais qualificados”, referiu Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, durante a cerimónia de assinatura do protocolo que se realizou esta Quinta-feira, 14 de Setembro, na Praça do Município, em Braga.



Como explicou o Autarca, ao longo dos últimos anos o tra balho de prevenção e de ordenamento florestal era desenvolvido em articulação com várias entidades. “Embora esse trabalho fosse de grande relevância, ficava muito aquém das reais necessidades do terreno e não reflectia as nossas pretensões para esta matéria”, esclareceu Ricardo Rio, sublinhando que esta equipa vai contribuir para que Braga passe a ter uma resposta mais eficaz nesta matéria.



O processo de selecção dos elementos está a decorrer neste momento e em Outubro a equipa estará no terreno. Estes Sapadores Florestais vão incidir a sua actuação em acções de silvicultura preventiva, nomeadamente na limpeza de matos, realização de fogos controlados, manutenção da rede divisional e linhas de quebra-fogo.



A vigilância e o apoio no combate aos incêndios florestais e às consequentes operações de rescaldo são, também, algumas das responsabilidades que a equipa de Sapadores vai assumir, assim como a realização de acções de sensibilização junto da população para as normas de conduta na prevenção, uso de fogo e limpeza das florestas.



