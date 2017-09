Domingo há Feira de Adoção Animal em Esposende

No âmbito do Plano Municipal de Dignificação dos Animais, o Município de Esposende vai realizar no próximo domingo, dia 17 de setembro, mais uma Feira de Adoção, que decorrerá entre as 10h000 e as 12h00, na zona ribeirinha de Esposende, junto às piscinas municipais Foz do Cávado.



A iniciativa tem como principal objetivo promover a adoção de animais, incentivando a população a acolher, de forma responsável, animais recolhidos das ruas, depois de devidame nte castrados, vacinados e microchipados.



Assim, estarão disponíveis para adoção alguns animais provenientes do canil intermunicipal, bem como outra informação relevante para todos aqueles que pretenderem adotar um animal.



A Feira da Adoção conta com a habitual colaboração da ANIESP - Associação Animal de Esposende, um parceiro importante do Município na dinamização deste tipo de iniciativas.



