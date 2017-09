Ricardo Rio: “Queremos dar testemunho da dimensão rural que muito nos orgulha”

Queijos e enchidos, lãs, vinhos e cervejas, produtos hortícolas e animais da Quinta Pedagógica, produtos gourmet como gelados artesanais, bijuterias e muitas outras coisas para ver e comprar na Semana do Mundo Rural, instalada no Campo da Vinha até ao próximo domingo. O certame foi ontem inaugurado pelo presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, que frisou a importância de um evento que presta homenagem ao sector primário.



O objectivo maior do certame é dar destaque à ruralidade minhota, valorizando as tradições e a cultura popular. “Esta é uma iniciativa que vem dar sequência a outras anteriores, com esta dimensão e abrangência, e que no fundo visam promover esta nossa ligação ao sector primário”, assinalou o autarca bracarense.



Ricardo Rio apontou o facto de o sector primário ter ainda “um peso considerável na economia local e continuar a ser uma forma de sustentação muito importante para muitas famílias do concelho”. “Queremos também dar testemunho dessa dimensão rural que nos orgulha muito e que efectivamente queremos continuar a preservar”, asseverou Rio, indicando que o evento é uma mais-valia no sentido de “dar ao sector rural a visibilidade que ele também merece numa cidade como é a cidade de Braga”.



O autarca recordou, a propósito da pres ervação da ruralidade bracarense, que ainda recentemente em sede de executivo municipal foi um regime de vários benefícios quer para unidades pecuárias, quer para iniciativas agrícolas de vária índole.



“Temos estado também a trabalhar quer com os agentes do sector primário, quer com as suas organizações mais representativas, e na realidade esta Semana do Mundo Rural é uma forma de projectar este sector para a generalidade dos bracarenses e para aqueles que nos vão visitar durante este fim-de-semana”.



Para além das curiosidades próprias de uma feira, esta Semana do Mundo Rural conta ainda com uma componente musical com nomes sonantes da região minhota como Quim Barreiros e os Minhotos Marotos, entre outras actividades.



Para o vereador do Desenvolvimento Rural da Câmara de Braga, Altino Bessa, o principal objectivo “é enraizar na população os vários eventos que realizamos em Braga e este é mais um. À semelhança daquilo que aconteceu com a InvestBraga com a Feira do Vinho Verde, esta Semana do Mundo Rural foi um evento lançado por nós em que queremos mostrar a ruralidade que ainda existe por cá”.

“Este é um evento que temos tentado melhorar, quer na oferta que temos, quer na participação, sendo que o cortejo etnográfico de domingo vai ser o momento alto deste semana”.

