Grupo Folclórico de Santa Maria de Aveleda celebra 54 anos

autor Redacção num. de artigos 33875

O Grupo Folclórico de Santa Maria de Aveleda celebra, no próximo dia 23 de Setembro, o 54.º aniversário. As tradições dos Romeirinhos à Senhora do Parto e do Botar das almas vão ser recriados em dia de festa, onde vai ser também celebrada uma eucaristia, animada pelo grupo, pelos componentes falecidos e vivos.



No dia de festa, os Romeirinhos à Senhora do Parto saem da sede do grupo, por volta das 19.45 horas, em direcção à Capela do Encontro, onde se venera a imagem da Senhora do Parto. Manda a tradição, que depois da promessa cumprida, junto da capela, o povo aproveita para dar um pé de dança e soltar as gargantas, de onde surge o vira das flores.



Segue-se uma missa animada pelo grupo folclórico. No final da eucaristia, outra tradição é recriada pelo grupo folclórico: o Botar das almas, onde a tradição ‘manda’ que botador se desloque ao ponto mais alto de cada lugar, onde botava as almas.



Foi há 54 anos, que no domingo que a ntecede a romaria da Nossa Senhora do Parto, que se realiza anualmente no último domingo de Setembro de cada ano, que apareceu pela primeira vez em público o Grupo Folclórico de Santa Maria de Aveleda. Esta actuação surgiu depois do êxito da rusga que a junta de freguesia organizou como era habitual para a noitada de S. João.

Entretanto, o grupo realiza há 32 anos o Festival de Folclore do Vale d’Este, que já vai sendo uma referência na região.



Em relação aos trajes e adornos, calçado e instrumentos, o grupo tem-se aperfeiçoado com a ajuda do cancioneiro minhoto de Joaquim Cândido da Mota Leite, que reflecte a realidade sócio-económica da região no início do século XX.

Uma grande parte das músicas do grupo foi recolhida junto das pessoas mais idosas da freguesia e outros estão publicadas no livro Danças Regionais do Minho, edição do Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio. Já os cantares também foram recolhidos junto de pessoas mais idosas da freguesia.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas