Já chegou a Braga 'A Melhor Francesinha do Mundo' com a abertura do Lado B

Cinco anos depois de abrir no Porto, eis que chega finalmente a Braga a primeira unidade de expansão do Lado B que traz consigo ‘A Melhor Francesinha do Mundo’, uma marca registada pelo café em 2013 com o sentido de dignificar, preservar e promover um dos símbolos mais marcantes da cidade do Porto.



A atribuição no nome de Lado B a este espaço, bem como a atmosfera musical da sua decoração, resulta do facto do seu mentor, Artur Ribeiro ser, na altura da sua fundação, igualmente o proprietário da Jo-Jo’s Music, a mais antiga loja de discos da cidade do Porto. Nesse sentido, nesta nova casa em Braga salta à vista dos clientes o ambiente musical traduzido nos nomes de variadas bandas emblemáticas mundiais inscritas nas paredes. “



Os dois conceitos funcionam muito bem”, assegura Artur Ribeiro, acrescentando que o conceito de francesinha que trouxe para a cidade dos Arcebispos é diferente da que já exista na cidade. O segredo? Artur Ribeiro diz que o sucesso desta iguaria reside na escolha de produtos originais, regionais, de grande qualidade.



Para a comunidade vegetariana, há também uma a francesinha vegetariana que Artur Ribeiro garante ser “quase tão boa como a original”.

Mas, a ementa do Lado B vai para além da sua famosa francesinha. “Temos o cachorro Lado B, que é um pouco diferente do clássico, os bifes, os pregos, o nosso preguinho em dois pães ou os hambúrgueres”, diz-nos Nuno Reis, sócio-gerente do Lado B em Braga que abriu portas há duas semanas.



Se os pratos principais são de comer e chorar por mais, tem de provar também as sobremesas, como é o caso do ‘Melhor Bolo de Chocolate do Mundo’ ou a mousse de chocolate da casa, uma das suas especialidades. Tudo isto aliado uma gama variada de cervejas nacionais e estrangeiras.

