Descentralização concretiza-se em mais dois Espaços Cidadão

Está quase concluída a primeira fase da rede de Espaços do Cidadão que a Câmara Municipal de Braga esta empenhada em criar, levando a diferentes pontos do concelho a descentralização de serviços da Administração Central e do próprio município.

Ontem, foram inaugurados mais dois Espaços do Cidadão, nas sedes das juntas de freguesia de Adaúfe e da União de Real, Dume e Semelhe, onde o cidadão pode, a partir de agora, tratar de uma vasta panóplia de assuntos.



Já existiam dois Espaços do Cidadão - em Tadim e em Sequeira - e na próxima semana será inaugurado um quinto, em Sobreposta, faltando apenas, para concluir esta primeira fase, o de Figueiredo, revelou ontem o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio.

Nos dois Espaços do Cidadão ontem inaugurados, o edil realçou que a preocupação tem sido garantir a abrangência territorial, sempre mais ampla que a freguesia onde o Espaço está instalado.



Ricardo Rio lembrou que estes Espaços do Cidadão, que resultam de uma parceria entre o município e a Agência para a Modernização Administrativa, enquadram-se na estratégia do município de aproximar os serviços do cidadão.



O presidente da Junta de Freguesia de Adaúfe, Agostinho Fernandes, que foi o primeiro a utilizar o serviço, aproveitando para pedir uma 2.ª via da carta de condução por ter perdido o documento, acredita que “toda a população vai agradecer” a instalação de mais este apoio ao cidadão na sede da Junta, vincando que ele vai beneficiar não só Adaúfe, mas todas as freguesias localizadas ao longo da Estrada Nacional 205 e mesmo Palmeira, pela proximidade.



Agostinho Fernandes fala de uma ajuda muito importante, sobretudo para quem não domina a Internet e pode até marcar uma consulta para o centro de saúde on-line.

O presidente da Junta de Freguesia de Real, Francisco Silva, destacou a “extrema importância” deste serviço que “vai servir não só a União, mas todas as freguesias circunvizinhas”, aludindo à localização estratégica de Real que é servida por várias linhas de transporte público.



Em relação à descentralização, Francisco Silva até defende que muitas atribuições do município poderiam ser descentralizadas para as freguesias que “são os órgãos autárquicos que estão mais perto das pessoas e que conhecem melhor os problemas das pessoas”.

O presidente da Câmara espera agora que os Espaços do Cidadão sejam o mais utilizados possível.

