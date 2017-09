Ponte de Lima renova parque elevando níveis de sucesso escolar

No arranque de mais um ano lectivo, o município de Ponte de Lima visitou as obras de beneficiação em quatro escolas do concelho, designadamente na EBS de Arcozelo, EBI da Correlhã, EB 2.3 António Feijó e EB de Freixo.

Num investimento de cerca de um milhão e 70 mil euros, o presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Victor Mendes, realça a forte aposta, ao longo deste mandato, de requalificar todo o parque escolar.



“É um concelho de referência onde temos um parque escolar praticamente renovado, o que nos dá garantias de melhores condições para as nossas crianças terem um percurso formativo de qualidade e, acima de tudo, com sucesso escolar”, apontando os elevados níveis de sucesso escolar do concelho. “Os níveis de sucesso escolar estão acima da região norte”. Ao invés, realçou Victor Mendes, “a taxa de absentismo e de abandono escolar no ensino básico é das mais baixas do país”.



Melhoradas as condições dos equipamentos escolares, o autarca limiano apontou como objectivo, para os próximos anos, “melhorar ainda mais o sucesso educativo dos nossos alunos”. E para isso, estamos a trabalhar num conjunto de projectos educativos, com o envolvimento d e projectos multidisciplinares, dos agrupamentos, dos pais, do ministério da Educação e do município”. Melhorar a taxa de escolarização dos adultos foi outro desafio apontado por Victor Mendes, argumentando que “a qualificação do nosso capital humano é extraordinariamente importante do ponto de vista do nosso desenvolvimento. Não basta atrair empresas, mas é preciso ter mão-de-obra qualificada”.



O autarca visitou as obras que estão a decorrer na EBS de Arcozelo, lembrando que esta escola já com 30 anos requeria esta beneficiação que começou numa 1ª fase com a remoção de todas as placas de fibrocimento, tendo sido substituídas por coberturas de placas térmicas. Nos últimos dois anos, “investimos nesta escola cerca de 400 mil euros” sustentou o autarca.



Na Escola Básica Integrada da Correlhã, as obras de beneficiação incluíram a repavimentação das salas de aula, pintura do interior e exterior, correcção de fissuras, remodelação do Pavilhão e apetrechamento da sala da unidade de autismo. No périplo pelas escolas, o autarca destacou o investimento na ordem dos 330 mil euros na Escola Básica do Freixo que apresenta um projecto pedagógico de referência a nível nacional e internacional.

