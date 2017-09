Viana do Castelo: Câmara Municipal conclui mais quatro empreitadas em ruas da cidade

As empreitadas da Rua Cidade de Riom, Rua Sport Clube Vianense, Rua Carolino Ramos e Largo Mestre César, que integram o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano - PEDU estão concluídas, num investimento autárquico que visa melhorar as condições de acessibilidade da cidade e que se juntam ao investimento já efetuado nas áreas de entradas poente e norte da cidade (nó do Náutico e Campo d’Agonia).



As empreitadas dão coerência a um conjunto de atuações municipais neste domínio para os próximos anos, tendo como objetivo central viabilizar a qualificação do espaço público na cidade, a promoção da multimodalidade e a melhoria da repartição modal, com consequências benéficas para a sustentabilidade urbana do ponto de vista ambiental. Para tal, está a ser qualificado o espaço público de forma a facilitar a mobilidade, designadamente de pessoas com mobilidade reduzida, o reforço de contentores de resíduos sólidos urbanos, entre outros.



De lembrar que a Câmara Municipal de Viana do Castelo vai investir, até 2020, 20 milhões de euros em trinta diferentes projetos, cuja intervenção será focada nas áreas de reabilitação urbana entretanto criadas. Financiado pelo Portugal 2020, este programa visa a qualificação do sistema urbano, mediante três diferentes planos: o Plano de Mobilidade Sustentável, o Plano de Ação de Regeneração Urbana e o Plano de Ação Integrada para as Comunidades Desfavorecidas.



