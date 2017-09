TUB e Siemens instalam Centro de Competências em Braga

Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) estabeleceram um protocolo com a Siemens que vai permitir instalar em Braga um Centro de Competências em veículos de Tracção Eléctrica e a elaboração de projectos de inovação e investigação em sistemas inteligentes de gestão da Cidade. Estas medidas, surgem na sequência da aquisição de 31 veículos 100% eléctricos, já anunciados pelo Município, cujos primeiros seis, já equipados com a nova tecnologia desenvolvida pela Siemens e pela CaetanoBus, chegarão a Braga em Maio do próximo ano. Os restantes autocarros estarão ao serviço da Cidade até 2019.



“Hoje é um dia muito importante para Braga e para o País. Somos a primeira Cidade portuguesa a fazer a clara opção pela tracção eléctrica em autocarros. Com este protocolo estamos a juntar as virtudes das duas empresas e a estabelecer um marco que terá grande impacto no futuro da mobilidade urbana e na sociedade em geral”, referiu Batista da Costa, administrador dos TUB, durante a cerimónia de assinatura do protocolo, que decorreu esta Sexta-feira, 15 de Setembro, nas instalações da empresa municipal, em Braga.



Segundo o Administrador, “estamos perante uma completa mudança de paradigma que vai permitir uma revolução tecnológica no modelo de funcionamento dos TUB”, sublinhou Batista da Costa, explicando que antes dos primeiros autocarros chegaram a Braga, a empresa tem de preparar as infra-estruturas e formar os colaboradores para uma nova realidade.

Também a Cidade terá de se “habituar a um novo paradigma”, uma vez que estes veículos “não fazem ruido e os cidadãos têm de se familiarizar com veículos silenciosos”, por isso, “há que implementar novas práticas sociais”.



Os TUB apostam em sistemas de mobilidade integrada que procuram surpreender os parceiros e as suas expectativas económicas e socias. “Queremos seduzir, acolher e reter utilizadores, ao mesmo tempo que temos um compromisso claro com o meio ambiente. Apostamos no desenvolvimento e na inovação e isso leva-nos à implementação de sistemas de mobilidade sustentável”, explicou, Batista da Costa mostrando-se convicto que outras Cidades da Região “irão seguir este caminho dos TUB e, com este novo Centro de Competências, a empresa municipal terá um papel fundamental quer na prestação de serviços a essas Cidades, quer no acompanhamento do seu desenvolvimento tecnológico”.



Esta mudança de paradigma é, segundo Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, a demonstração do compromisso que os TUB assu mem com a comunidade ao promoveram a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente e, como consequência, a qualidade de vida dos Bracarenses.



“Estamos a falar de uma nova dimensão no serviço prestado aos Bracarenses. Nos últimos quatro anos os TUB tiveram um desempenho verdadeiramente notável e, para lá da sua eficiente gestão, tiveram a capacidade de se abrirem à comunidade científica e empresarial, envolvendo-se em projectos vanguardistas de forma a capacitar tecnologicamente o seu serviço”, referiu o Autarca, lembrando as parcerias estabelecidas com diversas entidades académicas, científicas e empresarias.



Segundo Ricardo Rio, esta parceria com uma empresa “com o prestígio da Siemens”, - que se apresenta na vanguarda do desenvolvimento tecnológico a nível global -, “além de ser um motivo de orgulho para a Cidade é, também, o reconhecimento de que actualmente os TUB é uma empresa credível e identificada internacionalmente como um ‘player’ importante no mercado, apresentando-se como um espaço natural para que empresas como a Siemens possam desenvolver os seus projectos inovadores”.



Por seu turno, Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal, referiu que com esta medida, Braga apresenta-se na linha da frente em termos de mobilidade urbana voltada para o futuro. “Queremos investir em Braga e fazer deste Centro de Competências uma referência tecnológica. A Siemens é líder mundial em transportes urbanos de tracção eléctrica e temos uma parceria com a CaetanoBus que terá muito sucesso logo na entrega dos primeiros veículos. Esta tecnologia acarreta muitos benefícios para os cidadãos, uma vez que representa uma mudança de paradigma na poluição urbana com implicações muito positivas na saúde dos habitantes”, referiu o responsável, explicando que esta nova tecnologia da Siemens está a ser aproveitada pelos seus clientes em todo o mundo, nomeadamente nos EUA, Canadá, China, Médio Oriente e na Europa.

Pedro Pires de Miranda adiantou, ainda, que este protocolo irá incidir em áreas como a gestão de tráfico ou na potência electrónica, com a vinda a Braga de técnicos de renome internacional para a transmissão de conhecimento e para a implementação da bicicleta assistida electricamente. “A combinação entre o veículo eléctrico com o autocarro eléctrico e da bicicleta electricamente assistida será o futuro das cidades, contribuindo rapidamente para a diminuição da poluição e da melhoria significativa da qualidade de vida dos cidadãos”.



