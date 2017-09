Projeto Geração Lanhoso promoveu estilos de vida saudáveis no Verão 2017

autor Redacção num. de artigos 33885

À semelhança do que tem ocorrido, o Projeto Geração Lanhoso proporcionou um programa de férias promotor de estilos de vida saudáveis a jovens do concelho da Póvoa de Lanhoso, com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos, entre os dias 3 e 11 de agosto de 2017.



Tratou-se de um programa composto por um conjunto diversificado de atividades lúdicas, desportivas e culturais, aliando a diversão, aprendizagem, desenvolvimento cultural, social e pessoal das crianças e jovens, o que por sua vez contribuiu para uma ocupação ativa e saudável dos tempos livres durante o período de férias de verão.



Aos jovens e crianças participantes, foi proporcionada uma deslocação à Barragem da Queimadela, em Fafe.



Para além disto, tiveram a oportunidade de participar ativamente em todo o processo da confeção do pão, desde a preparação da massa até à sua cozedura.



Foi-lhes igualmente incutido um despertar de consciências, um desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos positivos em defesa da proteção da natureza e da sua biodiversidade, através de uma visita ao Zoo da Maia. Participaram ainda numa ação de sensibilização sobre cuidados a ter ao sol, dinamizada pela Farmácia Matos Vieira, cujo objetivo primordial visava a capacitação dos intervenientes sobre a temática, com vista à adoção de uma atitude preventiva, desfrutando ainda de uma tarde nas Piscinas Municipais.



Beneficiaram igualmente de uma visita ao Parque da Cidade do Porto, onde tiveram a oportunidade de explorar o espaço através de um pedy papper, aflorando assim os seus conhecimentos sobre a fauna e flora ali existentes , participaram ainda em experiências dinamizadas por técnicos do Pavilhão da Água, terminando o dia na Praia do Castelo do Queijo.

Por forma a desenvolver a valorização dos usos e costumes do nosso concelho, das nossas terras, das nossas gentes, os participantes neste programa de férias puderam visitar a Sala de Interpretação da Filigrana, tomando assim conhecimento sobre esta forma tão peculiar de trabalhar o ouro.



Não podendo esquecer a vertente desportiva, as crianças e jovens realizaram uma aula de treino funcional no Ginásio Bem me Quero.



“Continuamos a considerar importante desenvolver estes programas de férias nos períodos de pausa escolar, por forma a dar resposta às necessidades dos pais, assim como proporcionar às crianças e jovens novas vivências e novas experiências, que, em muitos dos casos, no seu contexto natural não as podem ter. Desde já, deixamos o nosso agradecimento a todos aqueles que nos apoiaram e sem os quais não conseguiríamos alcançar o sucesso que conseguimos. Agradecemos à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, ao Talho Carnes da Vila, à Padaria/Pastelaria Doce Fino, à Farmácia Matos Vieira e ao Ginásio Bem me Quero”, refere a coordenadora do Projeto Geração Lanhoso, Manuela Silveira.



De lembrar que o projeto Geração Lanhoso tem a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso como parceiro local e a Sol do Ave como entidade promotora e coordenadora, sendo financiado no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), Tipologia de operação, Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 3G).



*** Nota da C.M. de Póvoa de Lanhoso ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas