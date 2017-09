Vila Nova de Cerveira: Percurso de ciclismo de estrada é novidade do XI Triatlo da Amizade

Cerca de 200 atletas federados e não federados de Portugal e da Galiza vão participar, este domingo, no XI Triatlo da Amizade, entre Vila Nova de Cerveira e Tomiño. A principal novidade introduzida nesta edição é a substituição da prova de BTT montanha por ciclismo de estrada, num percurso de 20kms.



A apresentação deste evento desportivo de referência na cooperação transfronteiriça Cerveira-Tomiño decorreu esta manhã, em Tomiño, com a presença do Vice-presidente do Município de Vila Nova de Cerveira, Vitor Costa, acompanhado pelo técnico de desporto, André Silva, da Alcaldesa de Tomiño, Sandra Gonzalez, do Concelleiro de Deportes do Concello de Tomiño, Ismael Troncoso, e do representante da Federação Galega de Triatlo, Enrique Hidalgo.

Recordando que o Triatlo da Amizade foi o primeiro de muitos eventos transfronteiriços realizados entre os dois concelhos vizinhos, Sandra Gonzalez, sublinhou que a participação de mais de meia centena de jovens na prova de manhã é a garantia do seu futuro. Por sua vez, o vice-presidente do executivo cerveirense, Vitor Costa, anunciou que a principal novidade desta edição prende-se com a substituição da prova de BTT montanha por ciclismo de estrada, indo ao encontro das solicitações dos participantes.



Com o início da competição a alternar de local a cada ano, o Triatlo da Amizade 2017 começa, às 15h00 (PT) em Goián, Tomiño, com os 750m de natação no rio Minho para chegar à margem de Vila Nova de Cerveira, onde fazem a transição para um percurso de ciclismo de estrada que totaliza 20km. No final, Vila Nova de Cerveira recebe a segunda transição de ciclismo para atletismo, onde os atletas vão percorrer 5kms, atravessando a Ponte da Amizade para terminar no Espaço Fortaleza, em Goián. Da parte da manhã, realiza-se um triatlo pontuável para o Circuito Regional Jovem que reúne jovens triatletas para a prova de distâncias alinhadas com os diversos escalões etários.



Em disputa está o Troféu da Amizade, uma obra da autoria do escultor espanhol Arcádio Blasco, cuja designação da escultura é “Encontros de Culturas” sendo, desde a primeira edição, o símbolo do Triatlo da Amizade.



