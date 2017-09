Integração positiva no Politécnico de Viana do Castelo

Os caloiros da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, (ESA-IPVC) participaram nas vindimas da escola numa iniciativa que juntou igualmente funcionários e professores. O momento assinalou a receção aos novos alunos e proporcionou a sua integração na academia.



No âmbito do programa de receção e integração aos novos alunos a ESA-IPVC promoveu as vindimas na Escola. “Foi a melhor forma de integração na academia”, revela a diretora da ESA-IPVC, Ana Paula Vale, “Estiveram envolvidos nas vindimas tod os os novos alunos dos cursos de Agronomia, Gestão de Empresas Agrícolas e de Fruticultura, Viticultura e Enologia, e vindimamos uns belíssimos cachos de uvas Loureiro das nossas vinhas”.



Ana Paula Vale sublinha que desta forma “não só os integramos na comunidade académica da ESA como de certa forma acabaram por ter uma aula prática sobre uma área com a qual eles vão trabalhar. Além do mais estas práticas positivas e integradoras beneficiam e facilitam a inserção dos alunos nos cursos e na Escola.



*** Nota da IPVC ***

