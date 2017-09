Município apoia criação de Sala Snoezelen para alunos e apoia Complexo de Marinhas da APPACDM

autor Redacção num. de artigos 33891

A Câmara Municipal de Esposende vai apoiar financeiramente o Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio na criação e apetrechamento de uma Sala Snoezelen e a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) na elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades com vista à requalificação do Complexo de Marinhas.



De acordo com deliberação aprovada, por unanimidade, em reunião do executivo municipal, o Município vai estabelecer um protocolo de colaboração com o referido Agrupamento de Escolas, que prevê o apoio financeiro de 9 688,65 euros à criação de uma Sala Snoezelen e respetivo apetrechamento. Esta valência destina-se a todos os alunos, com particular pertinência para os que têm Necessidades Educativas Especiais, sendo que a sua criação é justificada pelos seus potenciais benefícios, de diversa ordem, nomeadamente cognitivos, emocionais, terapêuticos e sociais, com naturais implicações no processo educativo e no desenvolvimento global dos alunos.



O Município dá, assim, cumprimento ao compromisso que havia assumido de apoiar a implementação desta valência, que estará ao dispor de todos os alunos, quer sejam do Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio, quer de outros agrupamentos do concelho. O Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, refere que “a Sala Snoezelen representa um passo importante em termos da qualidade de ensino no concelho, pelo que o Município não poderia d eixar de apoiar este projeto, garantindo igualdade de oportunidades a todos os alunos”.



Ciente da necessidade de uma intervenção de requalificação do Complexo de Marinhas da APPACDM, o Município vai apoiar financeiramente a elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades, suportando o custo de 32 718 euros. Benjamim Pereira refere que “este é um primeiro contributo da Câmara Municipal para a necessária e ambicionada melhoria das instalações da instituição, que presta relevantes serviços às pessoas portadoras de deficiência”.



Integrado na política educativa do Município, a Câmara Municipal vai continuar a comparticipar, neste ano letivo, a aquisição de materiais didático-pedagógicos aos alunos com Necessidades Educativas Especiais que, devido à especificidade das suas problemáticas, não utilizam manuais escolares, promovendo a igualdade de acesso a todos os alunos a uma educação de qualidade. Neste sentido, a Autarquia irá transferir, de acordo com deliberação aprovada em reunião do executivo, o montante correspondente a 50 euros por aluno, num total de doze, para os Agrupamentos de Escolas António Correia de Oliveira e António Rodrigues Sampaio. Este apoio destina-se à aquisição de materiais didático-pedagógicos específicos, podendo ser alargado a outros alunos nas mesmas circunstâncias que, eventualmente, venham a ser referenciados pelos Agrupamentos de Escolas.



*** Nota da C.M. de Esposende ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas