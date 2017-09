Rede de Percursos Pedestres de Braga dispõe de Guia e Aplicação Móvel

Foram apresentados hoje, dia 15 de Setembro, o Guia e a Aplicação Móvel da Rede de Percursos Pedestres de Braga. O guia identifica todos os percursos com dados informativos, pontos de interesse, grau de dificuldade, distâncias e uma descrição abreviada de cada percurso, remetendo mais informação para a aplicação móvel que contempla toda a informação do guia e faz a descrição completa de cada ponto de interesse, incluído a localização GPS de cada percurso.



A aplicação, intitulada ´Percursos de Braga´, está disponível para ser descarregada na ´App Store´ e no ´Google Play´ e contempla quatro idiomas - Português, Inglês, Francês e Espanhol. É também possível fazer o download através do QR-Code presente em cada um dos percursos implementados.



Na ocasião foi também inaugurado o percurso ´A volta do Rio Este´, na União de Freguesias de Arentim e Cunha. Com a distância de 14,9 Km, o percurso integra o tema ´Rios´ e inclui passagem por 15 pontos de interesse. A sua implementação teve um custo de 17 mil euros, sendo o investimento partilhado entre o Município e a União de Freguesias.



Segundo Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, esta rede de percursos pedestres é a ´maior rede da região norte´. “Temos procurado criar condições para que os Bracarenses vejam o seu Concelho mais qualificado e valorizado do ponto de vista ambiental. Vivemos um tempo em que a generalidade dos cidadãos procura um reencontro com a natureza para estimular o convívio paisagístico, o contacto com o património e a promoção de hábitos de vida saudável e promoção do património”, referiu.



Por seu turno, Altino Bessa, vereador do Ambiente, garantiu que sem o ´apoio fundamental´ das Juntas de Freguesia o projecto não poderá ter sucesso. “Já investimos cerca de 80 mil euros, partilhados entre Câmara Municipal e Juntas de Freguesia. Temos já o aval para outro percurso que envolve S. Vicente, S. Victor, Palmeira e Adaúfe que custará cerca de 12 mil euros. O desafio mantem-se para que os outros percursos sejam implementados e para que as Juntas se envolvam activamente neste projecto, nomeadamente ao nível do acompanhamento da sinalética e manutenção dos trilhos”, disse.



O projecto da Rede de Percursos Pedestres de Braga abrange as 37 Freguesias do Concelho, num total de 25 percursos (7 já sinalizados, representando 95km) que perfazem cerca de 280 km que se pretende que sejam homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. O percurso contempla a passagem por cerca de 300 pontos e motivos de interesse.



