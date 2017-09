Conceituado Café Astória conquista pela preservação da sua história

Instalado na emblemática Praça da República, o Café Astória é um dos pontos de encontro de eleição para os bracarenses e para os turistas. O espaço volta a fazer parte do roteiro ‘Verde Cool’, onde por apenas três euros se pode degustar um bom petisco, acompanhado por um copo de vinho verde refrescante.

Ao longo dos tempos, o antiquíssimo Café Astória foi sendo alterado, de acordo com as preferências das diferentes gerências, mas neste momento, o Café Astória está nas mãos de Manuela Cruz - que tem como principal ambição “devolver o Astória à cidade” - numa espécie de retorno às suas origens, à sua traça antiga do secular edifício, preservando cada pedaço da história que contém, mas claro com os passos da contemporaneidade que hoje se exigem.

Serviço, inovação e relação qualidade-preço caracterizam actualmente o Café Astória, que tem também uma forte aposta nas actividades culturais e espaciais.

“Aqui o cliente pode tomar o pequeno-almoço, lanchar e jantar com qualidade e a preços convidativos. Por 10 euros temos pratos de chef”, frisou a gerente Manuela Cruz, mostrando-se contente com o facto de o centro ter voltado a ser um dos locais preferidos para as pessoas se encontrarem.

Neste roteiro Verde Cool 2017 - promovido pela Associação Comercial de Braga(ACB) em parceria com a rádio Antena Minho e jornal Correio do Minho na divulgação, o Café Astória propõe como petisco uma alheira panada em cama de grelos e um copo de vinho verde ‘Muros Antigos’.

“Este é um produto com grande aceitação por parte dos nossos clientes - que de uma forma geral apreciam muito os enchidos e o vinho verde é sempre uma óptima sugestão de acompanhamento”, sublinhou a responsável, fazendo questão de elogiar a iniciativa da ACB.

