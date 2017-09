Ponte de Lima investe mais de três milhões em pavilhão

A dinâmica empresarial do concelho de Ponte de Lima e as novas exigências do mercado, dos empresários e dos visitantes ditou a construção do Pavilhão de Feiras e Exposições de Ponte de Lima, junto à Expolima.



Num investimento municipal que ascende a três milhões de euros (ainda sem garantia de comparticipação), o presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Victor Mendes, inaugurou ontem “uma obra de referência para o concelho e para toda a região”.



“Esta é uma obra muito importante, que vem dar resposta à dinâmica que temos na realização de feiras e exposições, quer do do ponto de vista da promoção dos nossos recursos endógenos, da promoção do nosso património, dos nossos produtos, quer das várias áreas do desenvolvimento do concelho de Ponte de Lima”, afirmou Victor Mendes na abertura oficial do Pavilhão de Feiras e Exposições de Ponte de Lima.



Trata-se de um avultado investimento que o edil limiano espera que tenha “um efectivo retorno para a economia loca l, para as nossas empresas e que seja uma alavanca fundanebtal para a nossa conomia e, acima de tudo, que possa constituir-se com um factor de atractividade e competitividade do concelho”.



Com uma capacidade para a instalação de 88 stands, o novo Pavilhão de Feiras e Exposições apresenta-se como um equipamento que visa dar mais qualidade aos projectos temáticos do concelho, acolhendo um conjunto diversificado de eventos que Ponte de Lima dinamiza regularmente, nomeadamente o Ponte de Lima ConVida e o ‘Época Baixa, Ponte de Lima em Alta’.



Com uma área total de 2.850m2, dos quais cerca de 2300 m2 para zona de exposição, o autarca de Ponte de Lima realça que “esta obra vem dignificar o concelho e representa uma oportunidade não só para os empresários locais, mas também de outros concelhos”.

De salientar que área envolvente da Expolima, agoar com o pavilhão de feiras e exposições, vai ser alvo de uma profunda remodelação, de modo a transforma-se numa área polivalente.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas