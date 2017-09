Bienal de Arte de Vila Nova de Cerveira atinge os 100 mil visitantes

A 19.ª edição da Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira recebeu, em dois meses, 100 mil visitantes nos 14 espaços que acolheram 600 obras de arte, assinadas por cinco centenas de artistas de 35 países.



De acordo com os números da organização, revelados à agência Lusa, a edição de 2017, que abriu portas a 15 de Julho e termina hoje, decorreu em 8.300 metros quadrados de espaço expositivo, só na vila do Alto Minho onde nasceu em 1978, mas estendeu-se aos municípios vizinhos de Paredes de Coura e Caminha, e às localidades galegas de Vigo e Ourense.



Em 2015, a bienal foi visitada por mais de 80 mil visitantes, nos 12 espaços que acolheram mais de 500 obras de arte, assinadas por quatro centenas de artistas de 33 países.



Com o tema ‘Da Pop Arte às Trans-Vanguardas, Apropriações da arte popular’, o programa da 19.ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira inclui a realização de nove residências artísticas, oito conferências e debates e outros tantos ‘ateliers' e ‘workshops' e 25 intervenções artísticas e performances.



Para o presidente do conselho directivo da Fundação Bienal de Arte de Cerveira (FBAC), Fernando Nogueira, esta edição foi “um êxito”, acrescentando que o objectivo é “prosseguir com esta aposta numa estratégia de descentralização cultural e na dimensão internacional do evento, continuando a apresentar as mais recentes realizações artísticas e tendências estéticas'.

A edição deste ano da mais antiga bienal do país homenageou a pintora Paula Rego, apresentando 51 obras da pintora, entre gravura, desenho e pintura, criadas entre 1968 e 2001, pertencentes a coleções de fundações, museus e privados.

