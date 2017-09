Encontros da Imagem arrancaram com exposição na Galeria da Estação

Uma exposição de trabalhos efectuados por nove artistas internacionais, na Galeria da Estação da CP em Braga, serviu ontem de abertura à edição deste ano dos Encontros de Imagem.

Os trabalhos integram um total de 20 artistas cujas obras estão espalhadas por vários locais da cidade (salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho, edifício da Rua do Castelo, Museu Nogueira da Silva, Museu da Imagem, Museu D. Diogo de Sousa, Casa dos Crivos , Mosteiro de Tibães e Convento de S. Francisco).



Este ano, foi a primeira vez que a Galeria da Estação acolheu os encontros de imagem, numa tentativa de captar mais público.



“Este espaço é um projecto que pretendemos estender ao longo do ano. Enquanto que os Encontros de Imagem têm um período reduzido (de cerca de um mês e meio), a ideia da galeria é de que seja uma constante ao longo do ano. Ou seja, promover actividades mais prolongadas e mais diversificadas, no sentido tam bém da proximidade com a cidade e com a população”, afirmou Manuel Santos, presidente da Associação Encontros de Imagem.



O vice-presidente da associação, Carlos Fontes, acrescentou que o número de autores presentes superou as expectativas da organização. “Superaram as expectativas naquilo que nós chamados de ‘Open Cal’ (concurso a nível mundial que contou com a candidatura de artistas de 46 países). Este ano tivemos 232 candidatos e o júri internacional seleccionou 20. Relativamente à fotografia portuguesa, concentramos 10 exposições no Mosteiro de Tibães.”



Carlos Fontes lembrou ainda que os Encontros de Imagem, cuja inauguração oficial decorre no domingo às 17 horas no Convento de S. Francisco, estendem-se também às cidades do Quadrilátero Urbano. “Temos duas exposições em Barcelos, três exposições em Guimarães, uma em Vila Nova de Famalicão e vamos ter também três exposições no Porto”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas