O trilho ‘A Volta do rio Este’, de 14,9 Km, que atravessa a União de Freguesias de Arentim e Cunha, Ruílhe e Tebosa, já está disponível na aplicação móvel ‘Percursos de Braga’ - que ontem foi formalmente apresentada, junto com o respectivo guia, numa cerimónia que inaugurou aquela rota e que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, e do vereador do Ambiente, Altino Bessa.



O projecto para a valorização e divulgação de 25 percursos pedestres pelo concelho bracarense está a ser desenvolvido pela Câmara Municipal de Braga, em parceria com a empresa Itineris - responsável pelo desenvolvimento da aplicação - que conta neste momento com três trilhos - homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.



O autarca bracarense frisou que este trabalho de valorização dos percursos pedestres do concelho só ainda agora começou, desafiando os presidentes de junta a abraçar este projecto - “qu e será uma mais-valia para os bracarenses e para os turistas que nos visitam, servindo também de reencontro com a Natureza e com o vasto património bracarense, que queremos que todos conheçam”.

A aplicação está acessível em quatro idiomas e quando os 25 percursos pedestres estiverem devidamente homologadas possibilitarão que a Rede de Percursos Pedestres de Braga seja uma das maiores do país, com uma extensão total de 280 km.



Tal como explicou o vereador do Ambiente, “destes 280 Km da rede total, 95 já se encontram sinalizados”. “Para a implementação do projecto global está previsto um investimento na ordem dos 240 mil euros. Neste momento já investimos cerca de 80 mil euros em percursos, com a comparticipação de 40 mil euros da Câmara de Braga e de 40 mil euros por parte das juntas de freguesia que integram os respectivos trilhos e que são as nossas parceiras para que este projecto se mantenha e os seus percursos sejam preservados”.



