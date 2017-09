Seniores partilham experiências da desfolhada com crianças

Uns partilhavam experiências dos tempos idos. Outros ouviam com atenção e mostravam-se curiosos com algumas descobertas. Todos espelhavam alegria no rosto. Foi assim que se cumpriu, ontem, mais uma tradição. Inserida na Semana do Mundo Rural, que se prolonga até amanhã no Campo da Vinha, a desfolhada juntou cerca de 200 crianças e seniores de várias instituições do concelho.



A Quinta Pedagógica tem como objectivo “recriar as tradições minhotas, envolvendo sempre os mais jovens e os menos jovens num convívio intergeracional”, assumiu Natália Costa, um das responsáveis daquele equipamento municipal. “Aqui os mais novos compreendem de onde vem o milho e para que serve”, contou aquela responsável, admitindo que “cada vez mais o trabalho de sensibilização é importante para manter as tradições minhotas e transmitir os valores do mundo rural, interligando todos os agentes para serem melhores cidadãos”.

Durante a tarde de ontem, foram muitos também aqueles que participaram na oficina ‘do grão ao pão’, numa parceria com a Associação Artesãos do Minho, cumprindo-se aqui o ciclo do mão, fazendo o pão à moda antiga. Cada participante juntou para além de milho, algum centeio e trigo à broa que confeccionou.

Aurora Barroso, coordenadora da EB1 da Misericórdia, começou por salientar que a escola já p articipou, o ano passado, na desfolhada, na vindima e no projecto ‘Do grão ao pão’. Ontem estava acompanhada pors 66 crianças que frequentam o 1.º, 3.º e 4.º anos naquela escola. “É uma festa para eles participar nestas actividades, que já não fazem em família”, referiu a coordenadora, destacando a alegria no rosto de todos os alunos.



Entre os quase 200 participantes, os seniores também estavam felizes por transmitir alguns conhecimentos às crianças mais atentas e curiosas.



Ex-funcionário da Câmara Municipal de Braga, João Duarte, estava a ensinar o ciclo do milho a um grupo de crianças.

Entusiasmados, os mais novos ouviam com atenção todos os passos que João Duarte transmitia com o à vontade de quem o fez muitas vezes. “Esta actividade é super interessante para as crianças, porque elas não têm noção do que é o milho e o trabalho que dá”, contou João Duarte. Antes de comprar o pão na padaria ou supermercado, contava aquele ex-funcionário do município, “tem de se sachar o terreno, cultivar o milho, regar, cortar, desfolhar e só depois é transformado em farinha e vai para as padarias”. E aquele participante foi mais longe: “as crianças não têm noção destas coisas e é uma alegria para mim ensinar. Esta actividade é enriquecedora e deviam fazer uma vez por ano”.



