Formalizado acordo para Ecovia do Homem

O Município de Terras de Bouro já formalizou o acordo de colaboração com a entidade Turismo de Portugal para a Construção da Ecovia do Homem - Terras de Bouro. Em causa está a concessão de um apoio financeiro de 400 mil euros para a execução da obra.



Em troço entre as freguesias de Moimenta e Souto, cujo investimento global ascende a 466.943,25 euros.



Este projecto, que foi aprovado no âmbito do Programa Valorizar através da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, apresenta-se como uma oportunidade para o Município de Terras de Bouro completar o seu investimento na oferta de Cycling & Walking, uma vez que, também, já está aprovada outra candidatura pelo Norte 2020, no âmbito da tipologia de intervenção: conservação, protecção, promoção e o desenvolvimento do património natural e cultural, denominada ‘Construção da Ecovia do Cávado e Homem, troç o de Moimenta’ que ligará à freguesia de Gondoriz junto à ponte sobre o Rio Homem.



Esta candidatura beneficiará, também, de um co-financiamento de 294.500 euros para realizar um investimento de 401.263 euros.



Fica, assim, já garantida a construção de toda a Ecovia de Terras de Bouro, ao longo da margem esquerda do rio Homem, pelas freguesias Souto, Ribeira, Balança, Moimenta e Gondoriz numa extensão aproximada de sete quilómetros e cujo valor global está estimado em 868.206,25 euros.



Tendo presente a importância dos cursos de água, como elemento potenciador de actividades recreativas, de estar e de lazer, sobretudo para os aglome- rados envolventes, o traçado da ecovia desenvolve-se ao longo da margem do rio Homem, visando permitir a interacção das populações com um espaço de rara beleza paisagística, pretende dinamizar futuras zonas de lazer.

