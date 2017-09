Cerca de 1500 litros de caldos no pote confeccionados à moda antiga

Cerca de 1500 litros de caldos à moda antiga, confecionados em potes de ferro sobre o lume, vão ser servidos hoje em Sabariz, no concelho de Vila Verde, numa festa que espera mais de um milhar de comensais.



Segundo a organização, estão previstos 24 caldos diferentes, preparados sem recurso a aparelhos eléctricos e com produtos hortícolas colhidos do campo e oferecidos pelas pessoas da terra.

Trata-se de mais uma edição da Festa do Caldo do Pote, organizada pela Junta de Freguesia de -Sabariz e pela Associação Popular de Sabariz e integrada na Rota das Colheitas promovida pelo Município de Vila Verde.



“Couves, repolho, nabos, nabiças e os mais variados feijões, sem esquecer as boas carnes campestres, fazem parte do leque de ingredientes par a a confeção dos diferentes caldos, que incluem ainda a farinha e também a batata esmagada à colher, tal como no tempo das boas cozinheiras deste mundo rural em que não havia varinhas mágicas”, sublinha ainda a organização.

Num ambiente de festa e boa animação popular, todas as pessoas, de diferentes idades, podem provar os caldos que entenderem.



A entrada tem um preço de três euros, que inclui a oferta de um ‘kit’ (com malga, colher e broa) que permite o acesso a todas os caldos.

No recinto, que abre ao público a partir das 17 horas, mas onde os caldos são servidos apenas a partir das 19.30 horas, estão ainda disponíveis pataniscas - confecionadas igualmente sobre lume a lenha - e bolos elaborados por mãos sabidas de antigos e de novos.

