Centenas de participantes de cinco países no Geo Camp PASEC

A PASEC - Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais de Vila Nova de Famalicão organizou, mais uma vez, o Geo Camp, desta vez na sua versão 2017, envolvendo 118 participantes de Portugal, Espanha, Lituânia, Turquia e Itália. O Geo Camp incluiu uma série de seminários internacionais entre Portugal e Espanha com especial relevância para as actividades em solo espanhol. Em concreto, as actividades passaram por Famalicão, Foz Côa, Torre de Moncorvo, Cangas de Ônis, Cain e Madrid (estas três últimas localidades em Espanha).



A partir dos métodos de ‘Mestre e Aprendiz’ e ‘Simbologia Grupal’, o tema integrador do Geo Camp 2017 foi sobre desporto de Natureza e os novos modelos de inclusão através do desporto, recorrendo aos melhores exemplos europeus. O ponto de partida foi através de dinâmicas assentes no pedestrianismo, arvorismo e geocashing e os seus benefícios. O Geo Camp, uma das principais actividades organizadas pela PASEC, está integrado no projecto Geo, apoiado pela União Europeia através do Programa Erasmus +.



O Geo procura, entre outros, em vez dos tradicionais desportos colectivos como são o futebol ou o basquetebol, dar uma resposta diferenciada ao individuo colocando-o no centro do processo de decisão grupal através do recurso aos novos desportos de Natureza (desconhecidos do grande público), através do recurso a soluções de desporto adaptado centrados na autonomia do indivíduo e através de eventos e dinâmicas de prática desportiva directamente ligadas à vida da comunidade.



O projecto deu origem à PASEC Geo, que juntamente com o trabalho desenvolvido com os seus parceiros, é reconhecida como uma rede europeia de soluções inovadoras de desporto inclusivo de combate à extrema exclusão social.

