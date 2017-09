Vila Verde: António Vilela acompanha arranque «tranquilo» do ano escolar 2017-2018 e destaca investimentos

autor Redacção num. de artigos 33895

«Conclui-se agora uma etapa que coloca o parque escolar de Vila Verde no patamar dos melhores a nível nacional». A posição foi assumida pelo (re)candidato do PSD à Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, durante uma visita à EB 2-3 de Vila Verde, para conferir, no terreno, o alcance da intervenção de requalificação e modernização daquele espaço de ensino.



Numa semana dedicada, em grande parte, à Educação, onde constatou «o arranque tranquilo» das actividades lectivas para 2017-2018, António Vilela quis deixar uma mensagem de «optimismo para o futuro. Existe uma articulação perfeita entre os diferentes agentes educativos do concelho, da tutela municipal aos agrupamentos de escolas, mesmo das associações de pais e restante comunidade escolar», referiu.



Assinalou mesmo que «a tudo isto, junta-se a qualidade dos edifícios escolares, dos instrumentos de apoio, da rede de transportes e do serviço de refeições. Mérito de todos os que estão envolvidos neste processo».



2,5 MILHÕES NAS EB-2-3 DE VILA VERDE E PRADO

O processo de renovação e modernização do parque escolar, iniciado há já 8 anos, permitiu requalificação dos espaços de ensino do Concelho sob tutela municipal.



«Depois de um enorme esforço, de muita pressão sobre o Ministério da Educação, conseguimos, em 2015, garantir financiamento para a requalificação e modernização dos dois espaços de ensino que careciam de intervenç ão urgente», refere o candidato.



A Câmara de Vila Verde vai investir mais de 2,5 milhões de euros na requalificação e modernização das escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos da sede do concelho e de Prado.



António Vilela sublinha que o investimento «era da exclusiva responsabilidade do Ministério da Educação», mas «apenas vai ser possível em virtude do esforço suplementar» da câmara para que todas as crianças e jovens do concelho «tenham acesso a uma educação de excelência».



Em causa estão intervenções «profundas», no sentido da requalificação dos edifícios e de todos os equipamentos e infraestruturas a eles ligados.



Os projetos a executar nos dois estabelecimentos de ensino visam introduzir melhorias nos edifícios, ao nível do seu funcionamento, da qualidade do seu espaço físico e do aumento da sua eficiência energética, consubstanciando-se na adaptação do conjunto edificado às novas exigências regulamentares de acessibilidades, segurança contra incêndios, conforto térmico, acústico e condições higiénicas e sanitárias.



«Faltava realizar estes dois investimentos estruturantes para que todo o parque escolar concelhio, de todos os níveis de ensino, prime por instalações de excelência, ao nível do que de melhor existe em todo o país em matéria de equipamentos escolares modernos e de elevada funcionalidade», conclui António Vilela.



*** Nota da C.M. de Vila Verde ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas