Reitor da UMinho dá boas-vindas a 2800 estudantes na segunda-feira

autor Redacção num. de artigos 33896

Cerca de 2800 novos estudantes da Universidade do Minho vão ser recebidos esta segunda-feira, às 16h30, numa cerimónia solene no Pavilhão Desportivo do campus de Gualtar, em Braga. A sessão inclui intervenções do reitor António M. Cunha e do presidente da Associação Académica (AAUM), Bruno Alcaide, bem como testemunhos, vídeos e as atuações do Coro Académico da UMinho, da Tuna Universitária do Minho e dos Bomboémia.



Da parte da manhã realiza-se a apresentação das 11 Escolas e Institutos da UMinho pelos seus responsáveis. Segue-se o almoço na cantina de Gualtar para os novos alunos do 1º ciclo e mestrado integrado, na presença da equipa reitoral, dos presidentes e vice-presidentes das Escolas e dos Institutos e dos diretores de cursos. Mais tarde, pelas 21h30, há um sarau com grupos culturais da UMinho, no anfiteatro natural do campus, um formato que se repete no dia 25 nos jardins do polo de Azurém, em Guimarães.



“Entrar na melhor academia do país”



A AAUM e a UMinho prepararam um Programa de Acolhimento com dinâmicas de educação não formal, sob o tema “Era uma vez”. Na terça-feira há uma ação de sensibilização para dádivas de sangue, um peddy-paper, uma tertúlia sobre talentos e um arraial. Depois destacam-se o concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa (dia 27, 15h00, Azurém) e o Festival de Outono (20 ações culturais nos dias 28 a 30, em Braga, Guimarães e Monção). Em outubro ocorrem as Serenatas Velhas (dia 3, 22h00, no centro da cidade-berço), a Latada (dia 4, à tarde, no mesmo local), os concertos no Multiusos de Guimarães (dias 4 a 7) e os Encontros da Imagem (até dia 29, em cinco espaços da UMinho, entre outros). A UMinho está entre as três universidades mais atrativas de Portugal - registou o record de 99.56% de colocações no concurso nacional de acesso e deixa apenas 20 vagas para a segunda fase de candidaturas. Os dados confirmam a atratividade e o impacto desta academia nos últimos anos e a qualidade dos seus estudantes, refletida nas médias elevadas de entrada na maioria dos cursos. A título de exemplo, entraram neste ano letivo 25 alunos com média igual ou superior a 19 valores, 234 com média igual ou superior a 18 valores e 586 com média igual ou superior a 17 (aproximadamente 1 em cada 5). Do total dos alunos colocados, 44.4% escolheram a UMinho como primeira opção e 43.7% tiveram média igual ou superior a 16 valores. Mais informações sobre inscrições, calendários, impressos, propinas e outros detalhes estão disponíveis em alunos.uminho.pt.



*** Nota da UMinho ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários