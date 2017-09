Festa do Associativismo e Juventude mostra a força das associações famalicenses

autor Redacção num. de artigos 33901

O número é expressivo e deixa obviamente Paulo Cunha muito satisfeito: a presença de mais de uma centena de associações famalicenses, este fim-de-semana, na Festa do Associativismo e Juventude de Famalicão é, na opinião do presidente da Câmara Municipal, demonstrativa da força do movimento associativo do concelho.



O edil falava na abertura oficial do certame, que decorreu esta sexta-feira, dia 15 de setembro.

Do desporto à cultura, às associações recreativas e de solidariedade social, Paulo Cunha enalteceu 'o trabalho notável' desenvolvido por todas as coletividades famalicenses, que neste certame 'voltam a dar um sinal claro de que continuam disponíveis para servir a comunidade'.

'Se hoje somos um concelho socialmente mais coeso e mais soli dário, muito o devemos às nossas associações que desenvolvem atividades muito enriquecedoras para os nossos concidadãos', disse.



E acrescentou: 'Estou certo que muitos famalicenses ainda não conhecem a riqueza associativa do nosso concelho e esta é uma excelente montra para que todos possam conhecer o passado e o presente das nossas associações, assim como os seus projetos de futuro'.



Recorde-se que a Festa do Associativismo e Juventude de Famalicão decorre até este domingo, dia 17, no antigo campo da feira semanal. O certame conta com um vasto programa de animação, maioritariamente, a cargo do tecido associativo do concelho e disponível para consulta em www.vilanovadefamalicao.org.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas