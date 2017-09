Casa Mortuária de Escudeiros celebra a vida e a esperança

Decorreu hoje, dia 16 de Setembro, a cerimónia de inauguração da Casa Mortuária de Escudeiros, equipamento que teve um investimento de 80 mil euros e foi intitulado de ´Casa Epserança´.



Segundo Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, a concretização desta obra vai ao encontro de uma ´ambição da população´. “Este é um equipamento fundamental para um momento difícil. Queremos que todos tenham as melhores condições para enfrentar esses momentos de dor e para prestarem uma homenagem digna aos seus entes queridos”, referiu.

Também Orlando Gomes, presidente da União de Freguesias de Escudeiros, Penso Santo Estêvão e Penso São Vicente, salientou que este é um ´dia de alegria´ para a comunidade.



“Estamos a dotar o território de um equipamento que não possuía e que permite dar aos cidadãos o apoio e condições que merecem numa hora de dor. Esta é uma casa que será de todos e para todas as religiões, de modo a caminharmos rumo a uma sociedade mais justa, pacífica e tolerante”, disse, sublinhando que o nome ´Casa Esperança´ deve-se ao facto de este ser um espaço onde se pretende ´celebrar a vida e a esperança e não chorar a morte´.



Como referiu Orlando Gomes, foram também requalificados os acessos à Igreja com a criação de uma rampa de acesso para cidadãos com mobilidade reduzida. “Os cidadãos têm agora melhores condições de acessibilidade e segurança para que esta zona seja mais valorizada e possa ser usufruída por todos”, concluiu.



