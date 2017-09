Vila Verde já recebeu estandarte do Campeonato do Mundo de Canoagem 2018

autor Redacção num. de artigos 33901

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, recebeu, esta tarde, das mãos da Federação Portuguesa de Canoagem o estandarte da IFC relativo à organização do Campeonato do Mundo de Canoagem 2018. Impedido de estar na África do Sul, por razões de agenda, a cerimónia de passagem de testemunho decorreu esta tarde, nas instalações do Clube Náutico de Prado, a zona Fluvial do Faial.





«Esta passagem de testemunho orgulha Vila Verde e, em particular, Prado e o Náutico de Prado, pois vamos ter entre nós a melhor prova mundial de canoagem», referiu o edil de Vila Verde. António Vilela refere que é uma grande responsabilidade, mas já provamos que estamos ao nível das grandes competições internacionais, como são prova a co-organização do Campeonato da Europa de Maratonas 2013 e da melhor Taça do Mundo de todos os tempos, em 2016».



VILELA QUER PRADO COMO «REFERÊNCIA INTERNACIONAL» DE PROVAS DE ALTO RENDIMENTO



«As duas últimas provas deram-nos conhecimentos importantes, para além de termos conseguido estar acima das expectativas criadas, quer ao nível organizativo, quer ao nível da qualidade das infraestruturas», vinca António Vilela.





No entanto, o autarca sublinhou que «ainda há muito trabalho a fazer, pois as exigências de um mundial são maiores. Mas, saberemos responder à altura dos desafios que nos colocam, mais uma vez com espírito positivo, construtivo e de união entre todos os parceiros. Queremos que a Vila de Prado se torne a maior referência nacional no plano internacional em provas de alto rendimento desportivo. Vamos unir esforços e responder afirmativamente», acrescentou.





O autarca vilaverdense manifesta, por isso, «imenso orgulho e satisfação» pela escolha do Concelho, que contribui para que a Vila de Prado se torne, «a cada dia que passa, numa referência incontornável» da cano agem.





CLUBE NÁUTICO DE PRADO É “ALFOBRE DE CAMPEÕES”



António Vilela fez ainda questão de sublinhar «o trabalho sério, competente e dinâmico» que o Clube Náutico de Prado tem feito nos últimos anos. «É um alfobre de campeões, recheado de gente que olha para estas questões de forma muito competente. São um parceiro leal e uma escola de formação atlética e social de crianças e jovens sem igual».





E deixa uma palavra à Federação Portuguesa de Canoagem: «têm tido uma atitude muito proactiva, aconselhando e orientando de forma a que tudo esteja no patamar mais exigente para provas deste género. São um parceiro que estimamos e um defensor incontornável das infra-estruturas de excelência que criamos nos últimos anos».





FEDERAÇÃO ELOGIA CAPACIDADE ORGANIZATIVA DE VILA VERDE



Durante a cerimónia, o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem foi o porta-voz da IFC, tendo destacado «a enorme capacidade organizativa de Vila Verde e dos seus parceiros. A IFC ficou muito bem impressionada com a Taça do Mundo, a ponto de a classificar como a melhor de sempre».



Vítor Félix realça «as excelentes condições naturais» da zona fluvial do Faial, nas margens do Rio Cávado. «A juntar a isso, o CNPrado e a Câmara Municipal criaram infra-estruturas como há poucas no Mundo para a prática da modalidade ao mais alto nível», referiu.





A FPC, que é co-organizadora do evento com o Município de Vila Verde e o CN Prado, não tem dúvidas que, «com alguns acertos e mais alguma logística, Vila Verde superará organizativamente uma das maiores provas mundiais da modalidade».





A prova vai ter lugar entre 06 e 09 de Setembro do próximo ano e deverá reunir mais de 4000 pessoas, entre atletas e comitivas de todo o Mundo.



*** Nota da C.M. de Vila Verde ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários