Escudeiros inaugurou ‘Casa da Esperança’

Cerca de 80 mil euros foi quanto a Junta de Freguesia liderada por Orlando Gomes investiu na construção da casa mortuária e da rampa de acesso à igreja paroquial, em Escudeiros, obras inauguradas ontem com a presença do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, e de D. Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga.



Numa cerimónia em que a população participou em grande número, Orlando Gomes realçou que aquele era um momento histórico, pois Escudeiros fica agora dotada com “um equipamento que não tinha e que era uma grande necessidade”.



“Existem agora melhores condições para velar os mortos e mais dignidade para as famílias viveram a sua dor”, realçou o autarca que está na recta final do mandato e não se recandidata à presidência da junta.



Além da sala principal, apta para acolher todo o tipo de funerais (de diferenças credos), o equipamento conta ainda com uma outra sala, mobilada com sofás, para apoio às famílias que ali vão viver momentos de dor. Para maior conforto, o espaço conta ainda com ar condicionado.

No entanto, e tendo em vista amenizar a dor associada à partida daqueles que nos são queridos, a Junta optou por chamar a esta casa mortuária ‘Casa da Esperança’, precisamente “pela esperança de, u m dia, todos se reencontrarem com aqueles que estão a chorar”.



Na capela foram investidos cerca de 70 mil euros. A câmara contribuiu com 12.500 euros e a Junta de Freguesia assumiu à restante verba. Também foi a junta a assumir a construção da nova rampa de acesso à igreja, que dá melhores condições às pessoas de mobilidade reduzida para aceder ao templo.



Ricardo Rio — recebido com foguetes em Escudeiros — realçou que a inauguração “é um momento de alegria, porque cumpre uma ambição antiga” de Escudeiros.



“Este é um equipamento que todos querem usar o menos possível, mas é um equipamento fundamental para que todos tenham melhores condições para chorar os seus ente queridos e viver os momentos de dor inerentes à partida daqueles que nos são queridos”, afirmou o presidente da Câmara. Ricardo Rio notou igualmente a mais-valia da rampa de acesso à igreja.

Após a cerimónia inaugural, Orlando Gomes referiu aos jornalistas que além desta obra, a Junta concretizou outras obras importantes que devem ser inauguradas em breve. “No primeiro mandato não consegui concretizar obra, mas nestes últimos quatro anos conseguimos várias conquistas impor- tantes para Escudeiros, Penso Santo Estêvão e S. Vicente”, disse.

