Bracarenses unidos contra os maus tratos e abandono dos animais

Perto de uma centena de pessoas participaram ontem na quarta edição da Cãominhada, iniciativa promovida pela Associação para a Defesa dos Animais e Ambiente de Vila Verde (ADA- AVV) e que percorreu algumas das principais artérias do centro da cidade de Braga.



Esta acção solidária contou com o apoio da Câmara Municipal e a Agere, assim como uma panóplia de parceiros privados, dos quais se destaca o AKI de Braga que vai reverter 10% do valor da ração vendida pela enpresa durante este fim-de-semana para a associação

‘Caminhar contra os Maus Tratos e Abandono dos Animais’ foi o lema desta cãominhada que integrou duas dezenas e meia de cães para adoptar e procurou sensibilizar as pessoas para não abandonarem os animais.



“Geralmente temos um retorno muito positivo depois destas acções. Pessoas que querem co- nhecer o abrigo e adoptarem animais”, confirma Castro Dinis, realçando a importância da iniciativa.



Dando abrigo a mais de uma centena de cães, os responsáveis da associação vilaverdense têm levado a cabo várias acções na cidade de Braga, não só para recolher fundos que permitam alimentar os animais, como para continuar o processo de esterilização. “Todos os sábados promovemos, no centro da cidade, campanhas de adopção, precisamente para apoiarmos esses processos. Actualmente temos a população de fêmeas to talmente esterilizada”.



Castro Dinis justifica a realização desta e de outras iniciativas da associação em Braga pela necessidade de alargar horizontes no sentido de manter o projecto e dar-lhe visibilidade.

Todos os anos o número de parceiros para apoiar esta caustem vindo a aumentar. Quem se associou a esta edição, e pela primeira vez, foi o AKI de Braga. O facto de terem sido parceiros da associação em outras actividades similares e de se apre- sentarem como uma empresa cada vez mais activa e envolvida com a comunidade foram alguns dos argumentos apresentados pelos responsáveis do AKI para justificarem o seu apoio esta acção.



“Após a alteração que introduzimos na loja contámos também um com área dedicada a Pet Shop”, diz ainda Cristiana Vilaça, responsável do AKI.



Paulo Morais é, desde a primeira edição, uma participação activa nesta iniciativa e um catalisador de apoios para que a mesma ganhe mais dimensão, chegando ao maior número de cidadãos possível.



O responsável diz que é com este tipo de acções que se conseguem mudar mentalidades e, consequentemente, formas de actuar com os animais. “O mais importante é a questão dos maus tratos e do abandono”, diz Paulo Morais, ressalvando que a realidade tem mudado muito nos últimos anos, quer neste âmbito, quer na própria adopção.





Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas