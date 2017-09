Bicicletas promovem integração social

Cerca de 250 ciclistas participaram ontem na terceira edição do Braga Cycle Chic. A iniciativa, promovida pela associação Braga Ciclável e teve como finalidades promover o uso da bicicleta como meio de transporte e de integração social, através de uma parceria com a associação ‘NEEd for Dance’, que trabalha com necessidades educativas especiais.



“Nós decidimos, este ano, ter este cariz solidário porque nos solidarizamos com a associação ‘NEE’d for Dance’. Pretendemos demonstrar que não há qualquer problema ou dificuldade e que a bicicleta ajuda a resolver problemas da cidade”, revelou Mário Meireles, presidente da associação ‘Braga Ciclável’.



Ao nível da mobilidade, a associação pretendeu demonstrar que é possível a “coesistência entre o peão e a bicicleta. Aquilo que temos vindo a defender é que a zona pedonal deve ser transformada numa zona de coesistência de peões, bicicletas e transportes públicos, com reservas ao automóvel (para moradores e comerciantes)”, acrescentou Mário Meireles.

O responsável afirmou ainda que a iniciativa pretendeu, também, sensibilizar os utentes das bicicletas para uma sã convivência com o peões.



A associação ‘NEEd for Dance’ encarou a iniciativa como uma experiência a pro porcionar às crianças com necessidades educativas especiais.



“O nosso objectivo é proporcionar o máximo de experiências e incluir as crianças no ambiente dito normal. Ter esta oportunidade de andar de bicicleta junto da população em bicicletas adaptadas para eles é uma experiência única para nós”, frisou Raquel Cunha, da NEEd for Dance.

Ao todo, foram contempladas cerca de 20 crianças da associação.



A presidente da associação, Loide Hardman, destacou a importância da realização deste género de eventos. “Estamos aqui porque lutamos juntos daqueles que acham que devemos fazer cada vez mais por eles. Ainda há muita gente com muitos estereótipos, e lutamos contra isso todos os dias. É para isso que existimos, para provar que estas crianças conseguem e têm direitos como nós”, disse Loide Hardman.



Apesar da inscrição ser gratuita, cada participante foi convidado a contribuir com o que quisesse para a ‘NEEd for Dance’ e a tornar-se membro da associação e da Braga Ciclável.



Os participantes partiram da Arcada e passaram por locais como algumas ruas da zona pedonal, pelo Jardim de Santa Bárbara, Praça do Município, Sé Catedral, e Largo Carlos Amarante. Pelo caminho foram também visitados alguns estabelecimentos comerciais.





