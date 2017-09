Arqueólogos querem escavações da Falperra novamente a descoberto

Foi com o objectivo de assinalar os 50 anos do início de escavações arqueológicas na Falperra (Santa Marta das Cortiças) que um grupo de arqueólogos - o mesmo que há meio século protagonizou o início dos trabalhos - se reuniu ontem, no Museu D. Diogo de Sousa. O encontro, que foi assinalado também com o lançamento de uma brochura comemorativa, serviu para os intervenientes apelarem às autoridades competentes, nomeadamente a irmandade local, a Junta de Freguesia de Esporões e a câmara municipal, para que as escavações - um povoado na Idade do Ferro - sejam novamente colocadas a descoberto, constituindo um novo pólo de cultura do concelho e um novo ponto de aprendizagem para os mais novos.



“Existe ali um povoado da Idade do Ferro. Foi também descoberto, em 1984/85, um estrato ainda da Idade do Bronze”, diz Eduardo de Oliveira, um defensor do património bracarense e também ele um dos participantes do grupo que participou nestas escavações. O historiador explica que as escavações indicam que a povoação foi abandonada durante os séculos I e II, voltando novamente a ser reactivada, e com mais força, no século IV com os Suevos. “Aí estava instalado um palácio do rei Suevo, sendo uma das construções do género mais importantes desse período na Península Ibérica”, avança Eduardo Oliveira.



O responsável diz que grande parte destes achados arqueológicos estive a descoberto, voltando a ser cobertos para a sua preservação. “As pessoas a andavam a cima de muros e iam destruindo os achados. Nesse sentido, achou-se por bem tapar tudo de novo. Mas, como temos as referências, é fácil retirar a terra”, continua o historiador, garantindo que essa decisão depende da vontade política das autoridades.



Apesar do monumento aí instalado estar classificado de 1955, o historiador avança que foi permitido a colocação de várias antenas no local. “Não digo que as antenas não são necessárias. Mas, primeiro é preciso estudar as coisas. Eventualmente, as antenas poderiam ser colocadas em outro local, a um quilómetro de distância, por exemplo. Não se deve fazer as coisas à primeira, É preciso pensá-las e ouvir as pessoas”, continua Eduardo Oliveira.

